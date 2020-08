Lilienthal. Oder besser gesagt: Im großen Rudel der Lilienthaler Wölfe ist der Heißhunger ausgebrochen. Das Team um Spielertrainer Lukas Bieger und Co-Trainer Michael Volling hat so richtig Bock auf die neue Saison.

Das liegt in erster Linie an den neuen personellen Möglichkeiten, die der neue Kader hergibt. Und an der Art und Weise, wie die junge Mannschaft bislang in der Saisonvorbereitung mitzieht. Sage und schreibe 35 Spieler umfasst der aktuelle Kader des Zweitligisten. „Und die sollen auch alle ihre Einsatzzeiten bekommen“, berichtet Tobias Melde. Melde, selbst langjähriger Leistungsträger beim früheren Bundesligisten und mittlerweile Mitglied des Abteilungsvorstands, kann bestens beurteilen, wie die aktuelle Situation bei den „Wölfen“ aussieht. Und da gibt es zurzeit wahrlich keinen Grund zum Meckern.

Alleine die Rückkehr der sechs vor einem Jahr zum TV Eiche Horn abgewanderten Spieler hatte für große Freude bei den Lilienthalern gesorgt. Eigentlich hatten Miro Siljamo, Erik Ebbinghaus, Leon Bauer, Felix Stierle, Hannes Röttger sowie Luis Moes die Chance gesehen, in der nun startenden Saison mit den Bremern in der 1. Bundesliga zu spielen – doch Horn schaffte den Aufstieg am Ende wieder einmal nicht. Deshalb kehrten die Sechs nun zurück zu ihrem Heimatverein, der sich in der anstehenden Spielzeit nun wieder auf intensive Derbys mit dem Bremer Konkurrenten freut.

Neben der Rückkehr des Sextetts gab es aber in den vergangenen Wochen noch weitere Positivschlagzeilen von den „Wölfen“ zu vermelden. So machten die beiden Routiniers André Heißenbüttel und Daniel von der Heyde einen Rückzieher von ihrer zunächst getätigten Aussage, sich nach dem Zweitliga-Aufstieg endgültig zurückziehen zu wollen. Beide werden auch weiterhin zum Team gehören. Ebenso wie übrigens auch Dennis Heike. Nach einem Jahr Pause juckt es der lebenden Vereinslegende wieder in den Fingern. Zwar wohnt Heike mittlerweile in Weyhe und wird deshalb nicht alle Einheiten mitmachen können, doch als wichtiger Mentor und erfahrener Akteur will er sein Wissen zu gerne an die jungen Leute weitergeben.

Talentierter Neuzugang

Ebenso will es Nils Hallerstede machen. Der langjährige Bundesliga-Keeper ist ebenfalls wieder näher ans erste Team herangerückt und wird den drei Goalies Milan Urumovic, Dennis Peper und Nils Westphal einiges im Torwarttraining vermitteln können. „Und für den Notfall würde sich Nils auch im Spiel wieder zwischen die Pfosten stellen“, berichtete Tobias Melde. Auch Fabian Diaz de Armas trainiert wieder regelmäßig und kann sich eine komplette Rückkehr zum Team laut Melde durchaus vorstellen. Mit Marvin Eilers wurde zudem ein vielversprechendes Talent nach Lilienthal gelotst. Der 15-Jährige spielte bisher für den ATS Buntentor und soll nun bei den „Wölfen“ höherklassig Erfahrung sammeln.

Mit Gudrun Hallerstede haben die Lilienthaler ihre frühere Mentaltrainerin wieder mit an Bord geholt. Mit Christa Warncke und Anike Urumovic wurden zudem zwei Teammanagerinnen installiert, die sich um das Drumherum kümmern sollen. „Wir werden auch in den kommenden Monaten daran arbeiten, das Ganze auf noch mehr Schultern zu verteilen, das ist einfach sehr wichtig“, weiß Tobias Melde. Denn dieses Mal soll der Aufbau – vor allem mit Blick auf die Jugendarbeit – nachhaltig sein. „Die U13 und die U15 haben volle Kader, da werden wir also die nächsten Jahre vermutlich nicht Gefahr laufen, dass da nichts mehr nachkommt“, sagt Melde. Im Gegenteil. So möchte der Klub am liebsten zeitnah eine zweite Herrenmannschaft in der Regionalliga etablieren, um das erste Team wieder dauerhaft in der Bundesliga zu platzieren.

„Das ist auf jeden Fall das mittelfristige Ziel“, bestätigt Melde. Das muss noch gar nicht in dieser Saison passieren, aber in zwei Jahren würde sich wohl niemand bei den Lilienthalern dagegen wehren. Aber erst mal freuen sie sich bei den „Wölfen“, dass es aufgrund der angestrebten Ligareform in diesem Jahr keine Absteiger geben wird. „Das ist natürlich ideal, um die junge Mannschaft an dieses Niveau heranzuführen“, sagt Tobias Melde. Wegen Corona wurden die beiden zweiten Ligen in insgesamt drei Staffeln aufgeteilt. Die Lilienthaler Wölfe treffen in der Nord/West-Staffel auf die Baltic Storms Kiel, die Dümptener Füchse, die Hannover Mustangs und den TV Eiche Horn Bremen. Geplant ist, dass die Teams dreimal gegeneinander spielen, ehe es dann im Frühjahr mit den Play-offs weitergeht.

Der Saisonstart ist für das letzte September-Wochenende angesetzt. Für die Lilienthaler steht dann gleich mal das brisante Duell gegen Eiche Horn auf dem Programm. Der Plan ist es, regelmäßig mit drei Blöcken in die Spiele zu gehen. Ein Unterfangen, das angesichts des großen Kaders definitiv realistisch sein wird. Entsprechend optimistisch ist auch der Kapitän. „Unsere größte Stärke ist es, über unsere Gemeinschaft als Team noch ein paar mehr Prozente rauskitzeln zu können“, erklärt Leon Bauer und fügt nach dem am vergangenen Wochenende gespielten Vorbereitungsturnier (siehe nebenstehender Text) selbstbewusst hinzu: „Schwächen sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt keine. Wir haben sicherlich ein paar Stellschrauben, an denen wir noch etwas dran drehen können, aber das ist ganz normal zu diesem Zeitpunkt der Saison.“

Zur Sache

Gelungenes Vorbereitungsturnier

Ohne Frage, die Zweitliga-Floorballer der Lilienthaler Wölfe sind bereit für die neue Saison. Bei einem selbst organisierten Vorbereitungsturnier in der Lilienthaler Schoofmoorhalle zeigten die Gastgeber zum Teil vielversprechende Ansätze und konnten am ersten Turniertag unter anderem sogar einen Erstligisten besiegen. Gegen die ETV Piranhhas Hamburg behielten die „Wölfe“ in ihrem ersten Spiel mit 6:3 die Oberhand. Anschließend setzte es gegen den Erstliga-Aufsteiger Blau-Weiß 96 Schenefeld allerdings eine verdiente 4:10-Niederlage.

Am Sonntag ging es dann zunächst gegen den Ost-Zweitligisten SCS Berlin, gegen den sich die Lilienthaler in einer hitzigen Partie knapp mit 5:4 durchsetzten. Apropos Berlin: Mit dem SCS wird es demnächst ein Wiedersehen geben, denn die Hauptstädter wurden den „Wölfen“ in der erste Pokalrunde des Deutschland-Pokals zugelost. Im letzten Spiel des Freundschaftsturniers ging es dann ein zweites Mal gegen Schenefeld. Erneut gab es eine Niederlage, die entscheidenden Gegentore zum 1:4 aus Lilienthaler Sicht fielen allerdings erst spät im letzten Drittel. Dennoch fiel das Fazit des Neu-Kapitäns Leon Bauer durchweg positiv aus: „Wir haben ein aufschlussreiches und sehr gutes Wochenende hinter uns und können mit viel Motivation, vielen Eindrücken und Erfahrungen in die nächsten Trainingswochen gehen.“