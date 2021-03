Es gibt kaum einen Posten, den Helmut Feldmann beim TSV Eiche Neu St. Jürgen nicht bekleidet hat. (Wörden)

Eine Aufgabe allein scheint Helmut Feldmann nicht genug. Der 67-jährige Rentner füllt beim TSV Eiche Neu St. Jürgen aktuell die Posten des Jugendtrainers, Koordinators der Altpapiersammlungen, 2. Vorsitzenden sowie Sozialwarts aus. „So lange ich noch fit bin, bleibe ich dem Verein erhalten“, hat sich Feldmann auf die Fahne geschrieben. Der Vater eines Sohnes und einer Tochter durfte in all den Jahren seiner Schaffenszeit für seinen Stammklub auf den Rückhalt seiner Ehefrau zählen.

„Marina hat viel Verständnis aufgebracht, hilft immer“, lobt der Multifunktionär. Der B-Lizenzinhaber nahm beim Verein mit der schmucken Sportanlage auch schon andere Aufgaben wahr. Die des 3. Vorsitzenden und Schiedsrichters. Höhepunkte im Vereinsleben des TSV Eiche Neu St. Jürgen sind untrennbar mit dem Namen Helmut Feldmann verknüpft. Paradebeispiele dafür sind der Worpswede-Cup und die Bundesliga-Nachwuchsrunde. Die Nachwuchsrunde lockte unter anderem den SV Werder Bremen, Hamburger SV, Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Hertha BSC Berlin, Hannover 96, VfL Osnabrück und den FC Hansa Rostock auf die Sportplätze an der Dorfstraße. Jahrelang unterhielt der TSV Eiche eine Kooperation mit dem Hamburger SV.

Feldmann widmet sich in seiner Freizeit neben Fußball regelmäßig dem Fahrradfahren und sporadisch dem Skifahren. Radtouren führten die in Tarmstedt wohnhafte Kultfigur unter anderen an die Weser und Elbe. Dass der Klub aus der Gemeinde über eine echte Vorzeigeanlage verfügt, ist ebenfalls auch ein Verdienst des Eiche-Sympathisanten. „Die Mehrheit der Organisation hat Jürgen Rahlfs gemacht“, gibt Feldmann das Kompliment an den Ehrenvorsitzenden des Vereins weiter.

Der Multifunktionär ist sich auch für die Pflege rund um die Spielfelder nicht zu schade. Als Jugendtrainer erlebte der rüstige Rentner auch echte Höhepunkte mit seinem Klub. Mit dem Trainergespann Jürgen Rahlfs, Helmut Feldmann und Peter Glunz sorgte der Verein, aus dem der spätere U19-Nationalspieler Daniel Grimm hervorging, einst auf Bezirksebene für Furore. Die nächste Aufgabe wartet bereits auf Feldmann und seine Mitstreiter. Der Klub will sein Flutlicht auf LED-Beleuchtung umstellen.