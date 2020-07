Herr Schneeloch, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Helmut Schneeloch: Wir haben uns durch viele Videokonferenzen gehangelt und auch immer wieder den Zeitplan verschoben. Doch ich hatte stets einen „Plan A“ in der Tasche und bin nun auch positiv, dass wir am ersten Septemberwochenende im Jugendbereich starten können, auch wenn es noch keine endgültige Zusage gibt. Es ist zurzeit nicht möglich, wie in der Vergangenheit zu planen, sodass wir uns für kleinere Staffeln und weniger Spieltage entschieden haben. So bleiben wir flexibel. Sollte alles glattgehen, können wir immer noch möglicherweise eine weitere Überkreuzrunde spielen lassen. Mit Sicherheit wird es aber nur eine Pokalrunde, entweder im Herbst oder im Frühjahr, geben. In der ausgefallenen Jahreszeit wird das bestplatzierte Team in der Liga gleichzeitig zum Pokalsieger erklärt, sodass wir am Ende auch ein Ligapokalfinale austragen können. Vor allem die Kinder waren in den letzten Monaten die Leidtragenden und sollen dadurch die Chance auf so viele Erfolgserlebnisse wie möglich bekommen. Deshalb haben wir zuletzt auch den Meistermannschaften aus dem Herbst 2019 persönlich die Medaillen vorbeigebracht. Meine Herausforderung sehe ich in den nächsten Monaten unter anderem darin, die Vereine zu motivieren, dass sie ihre A-Junioren nicht in Scharen frühzeitig in den Herrenbereich abwandern lassen, weil sonst einfach andere Teammitglieder, die in der Entwicklung noch nicht so weit sind, auf der Strecke bleiben.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich gehöre eindeutig der Risikogruppe an und habe mich über Monate stramm an die Vorgaben gehalten. Mit großer Befürchtung blicke ich aber nun auf die Urlaubszeit. Viele Menschen fangen langsam an, all das, was wir uns durch gute politische Entscheidungen und viel Disziplin erarbeitet haben, leider infrage zu stellen.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

70 Prozent meiner Freizeit sind eng mit Fußball verzweigt. Mit fehlte vor allem die persönliche Bindung zu den Betreuern, da ich nicht der Freund von Videoversammlungen bin. Außerdem habe ich meine Kurse vermisst, in denen ich Senioren beim Umgang mit dem PC, Smartphone oder Tablet helfe. Ich habe von vielen Teilnehmern Dankesnachrichten erhalten, da für sie die neuen Medien in der Corona-Zeit nun mal der einzige Weg zu ihren Kindern waren. Da ich nicht in die Sauna gehen durfte, habe ich mir selbst eine erschaffen. Ich vermute, dass überraschend positive Aspekte wie die Hilfswelle im Frühjahr und die gegenseitige Rücksichtnahme bald wieder abebben. Auch im Profifußball wird sich schnell wieder alles einpendeln.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Ich lebe auf dem Dorf, habe mit meinem Hund den Wald direkt vor der Tür und zudem einen großen Garten. Ich habe also kein Problem damit, rauszugehen und brauche keinen Zug oder ein Flugzeug. Die Maske im Supermarkt ist für mich auch kein Hindernis. Ich verstehe, dass es sich für Leute in der Stadt in kleinen Wohnungen anders darstellt. Doch ich persönlich empfinde die Einschränkungen nicht so groß, dass man sie nicht überstehen könnte.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Helmut Schneeloch, 72 Jahre alt, Vorsitzender des Fußball-Kreisjugendausschusses und Spielleiter

