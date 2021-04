82 Jahre und noch kein bisschen Golf-müde: Helmut Tegeler (Momen Mostafa)

"Mit zunehmendem Alter werden die Abschläge jedes Jahr um fünf Meter kürzer“, stellt Helmut Tegeler vom GC Worpswede fest. Mit über 80 Jahren habe man einfach nicht mehr den Schwung eines Jugendlichen. „Dennoch ist Golf der ideale Sport für Rentner“, urteilt der Routinier, dessen Onkel Karl Tegeler im Jahr 1974 der Gründungspräsident des Vereins war.

Ein Jahr später gesellten sich auch Helmut und seine Frau Renate Tegeler hinzu. Die beiden waren maßgeblich am Aufbau des Clubs beteiligt. „Am Anfang war allerdings noch gar nicht an Golf zu denken. Wir haben vielmehr Steine auf dem Gelände gesammelt“, berichtet der 82-Jährige, der mit großer Begeisterung zweimal pro Woche seine Golfschläger schwingt. Die Faszination seines Sports lasse sich nur schwer in Worte fassen. „An seinem 75. Geburtstag hat mich mein Vater gefragt, was ich denn so gut am Golfsport fände. Dann habe ich etwa eine Stunde auf ihn eingeredet. Dennoch hat er mich, glaube ich, nur für bekloppt gehalten“, sagt Tegeler. Man müsse selbst einmal einen Ball richtig treffen, um die Begeisterung nachvollziehen zu können.

Der pensionierte Studiendirektor des Technischen Bildungswerks in Bremen prägte den GC Worpswede wesentlich mit. So kümmerte er sich etwa ein knappes Vierteljahrhundert lang als Spielführer um den Spielbetrieb im Verein.

Er fungierte zudem als Kapitän der Altersklassen-50- sowie -60-Formation des Clubs. Zudem leitete er als Jugendwart die Arbeit mit dem Nachwuchs. „Die Jugend lag mir immer sehr am Herzen“, unterstreicht Tegeler. Beim Aufbau einer starken Jugend sei den Worpswedern allerdings die abgelegene Lage des Golfplatzes im Weg gewesen, sagt er. „Ein Golfplatz sollte schon in der Nähe einer Großstadt liegen, damit die Jugendlichen mit dem Fahrrad dorthin fahren können. Ansonsten sind sie viel zu sehr davon abhängig, dass die Eltern sie zum Training bringen“, gibt der Routinier zu bedenken. So sei es dem Club auch nie gelungen, eine herausragende Mannschaft für Punktspiele zu gewinnen, um auch mal überregional in Erscheinung zu treten. „Ich selbst bin auch sehr oft daran gescheitert, mit meinem Team aufzusteigen“, sagt Tegeler.

Er weise derzeit einen Handicap-Index von 16,1 nach dem neuen Wertungssystem auf. „Mein bestes Handicap lag mal bei 8,4“, ergänzt Tegeler. Er wolle noch bis zum Alter von 101 Jahren Golf spielen. „Dann höre ich auf“, scherzt der 82-Jährige, der seit 15 Jahren Platzreifekurse erteilt und den Anfängern die Basics des Golfsports vermittelt.