Es war ein bitterer Nachmittag für Borgfelds Cameron-Brooklyn Spies. (Guido Specht)

Borgfeld. Die B-Junioren des SC Borgfeld haben in der Fußball-Regionalliga Nord die Offensivpower von Hannover 96 II zu spüren bekommen und auswärts eine mehr als deutliche 0:8-Packung bezogen. In der ersten Hälfte waren die Chancen allerdings noch halbwegs verteilt. Mit dem Unterschied, dass der Tabellendritte die Tore eiskalt erzielte. Gleich zwei davon in den ersten zehn Minuten, als Flanken von der rechten Seite im Zentrum einen Abnehmer fanden.

Den dritten Treffer kassierten die Borgfelder per Kopf nach einer Ecke. Auf der Gegenseite traf Bowen Wang von der Strafraumgrenze nur den rechten Pfosten. An Marin Vukojas Nachschuss aus etwa zwei Metern bekam 96-Keeper Danijel Zobenica irgendwie noch die Hände. Eine weitere aussichtsreiche Einschussmöglichkeit setzte dann Philemon Owusu nach Zuspiel von Marin Vukoja neben das Gehäuse. Nach dem Seitenwechsel verstanden es die „Wümme-Kicker“ zwar, defensiv besser zu verschieben und hielten sich auch 20 Minuten schadlos. Dann aber hatte das kraftaufwendige Spiel der Gäste, deren Rückwärtsbewegung zusehends an Tempo verlor, bittere Folgen.

Die „Roten“ nutzten gnadenlos nahezu jede sich bietende Gelegenheit, um den Vorsprung weiter auszubauen. „Das Ergebnis ist aus zweierlei Gründen zu erklären“, setzte Borgfelds Coach Yimin Ehlers zur Analyse an. "Einerseits war Hannover der mit Abstand stärkste Gegner, auf den wir bislang in der Hinrunde getroffen sind. Andererseits waren wir jedoch auch nicht flexibel und schnell genug, auf Hannovers Antwort auf unser Pressing erneut zu reagieren.“