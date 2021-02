* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Freißenbüttels Lars Böttjer. (Fr)

Name: Lars Böttjer

Spitzname: Larsi

Verein: SV Arminia Freißenbüttel

Alter: 39

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Defensives Mittelfeld.

Lieblingsposition (im Leben): Spaßvogel in der Kabine.

Man erkennt mich an: meinem Cappy.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Kamerad, pflichtbewusst, Feierbiest.

Meine größte sportliche Leistung: In einem Pokalspiel gegen Ihlpohl zwei Tore geschossen zu haben.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: In einem Pokal-Halbfinale eine Notbremse (aber nicht unfair) im eigenen Sechzehner mit anschließender Roter Karte.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Gehe mit einem verschmitzten Lächeln zurück in die eigene Spielhälfte.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Nach einer hohen Führung meinen eigenen Torwart testen.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Notbremse.

Werder oder HSV? 1. FC Köln

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Was nicht passt, wird passend gemacht!“

Meine schlimmste Angewohnheit: Ungeputzte Fußballschuhe.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Löppt“; „Schiri, schon wieder der!“; „Wir müssen morgen alle wieder arbeiten“; „Der Platz war schuld“.

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Kevin de Bruyne

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Hermann Beißner

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Mit einem Gladbach-Fan.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte … : Gesundheit für meine Familie, einmal Urlaub in Australien, wieder auf dem Freimarkt feiern können.

