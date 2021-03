Bernard Lange. (Christian Kosak)

Er bezeichnet es als Glück, nach Ritterhude gekommen, und als normal, nur ein Jahr später in die TuSG eingetreten zu sein. 1967 wurde Bernard Lange als Polizeibeamter in die Hamme-Gemeinde versetzt, 1968 trat er in den Verein ein. 1969 stand er bereits der Judo-Sparte vor. „Es ging ruckzuck“, sagt der 74-Jährige eigentlich mit Blick auf seine Anfänge in der Kampfsportart. Bernard Lange besaß Talent, machte auf sich durch einige Erfolge aufmerksam, und als er schließlich seine Ausbildung bei der Polizei absolvierte, spielte Selbstverteidigung im Allgemeinen und Judo im Speziellen keine unbedeutende Rolle. Zumal aus der Judo-Sparte des PSV Hannover Athleten wie der Olympionike Klaus Glahn hervorging. Der junge Bernard Lange mittendrin.

Der musste sich freilich etwas umstellen, als er zur TuSG Ritterhude kam. „Wir hatten in Hannover hartes Training“, erklärt Lange vielsagend. Er musste die Zügel etwas lockern, hielt sie aber straff genug. Auf „Kasperei“, wie er sagt, hatte er nämlich keine Lust. Der Mittelweg war gefunden, und dieser führte die Judo-Sparte der TuSG Ritterhude zu diversen Teilnahmen an Norddeutschen und Deutschen Meisterschaften. „Bei den Erwachsenen lief es gut, und auch die Kinder haben sich stark entwickelt“, blickt Bernard Lange zurück. Und einige sind bis heute beid er Stange geblieben, so wie Dirk Suhling, den Bernard Lange schon seitdem er „sechs oder sieben Jahre“ alt ist und 2008 die Nachfolge des 74-Jährigen als Spartenleiter übernahm.

So ganz weg war Bernard Lange seither nie. Der Träger des 6. Dan ist nach wie vor Trainer für Kinder und Jugendliche, und natürlich liegt ihm nach wie vor ein Projekt ganz besonders am Herzen: der Hammepokal. Diese Großveranstaltung lockte regelmäßig bis zu 500 Nachwuchsjudoka nach Ritterhude. Bereits im vergangenen Jahr musste der Hamme-Pokal, der sein 25. Jubiläum gefeiert hätte, coronabedingt abgesagt werden. Ebenso in diesem Jahr. Und ob die Jubiläumsausgabe 2022 stattfinden kann, ist alles andere als gewiss. „Wir wissen noch nicht, wie lange wir keinen Sport machen können. Und ich befürchte, dass die Zeit zu kurz sein wird, um sich darauf vorzubereiten. Es weiß keiner, wie lange es dauert, bis die Kinder wieder da sind, wo sie vor dem Lockdown waren. Das ist ein Jahr her“, so Lange.