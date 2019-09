Applaus vom Trainer: Der SV Löhnhorst hat in der Fußball-Kreisliga Osterholz einen perfekten Start hingelegt. Das Team von Torsten Kentel (Bild) fuhr in sechs Spielen sechs Siege ein. (Fotos: Dohr)

Löhnhorst. Ja, bestätigt Torsten Kentel, so manches Mal müsse er sich mit Blick auf die Tabelle schon ein bisschen kneifen. Aber das tut er aus gutem Grund. Es war ja schließlich nicht zu erwarten gewesen, dass der von ihm trainierte Fußball-Kreisligist SV Löhnhorst so gut aus den Startlöchern kommen würde. Die Schwarz-Weißen sind nach sechs Spieltagen immer noch das einzige Team, das die maximale Ausbeute von 18 Punkten auf dem Konto stehen hat. Wer hätte das gedacht?

Allenfalls gehofft hatten die Löhnhorster, die ersten Partien so gut zu bestreiten wie in der vergangenen Saison. Zum Auftakt rangen sie dem FC Worpswede nämlich damals ein Unentschieden ab und bezwangen danach knapp die Landesliga-Reserve des SV Bornreihe. Vier Punkte aus zwei Spielen gegen Top-Teams der Liga – damit zeigte sich Torsten Kentel seinerzeit mehr als einverstanden.

Das ist mit dem jetzigen Start natürlich in keinster Weise zu vergleichen, umso mehr, da der Osterholzer Kreisligist auch bis zu diesem Zeitpunkt bereits gegen einige Titelanwärter gespielt hat. Beziehungsweise: gewonnen hat. Gegen den SV Lilienthal-Falkenberg (2:1) setzte sich der Tabellenführer genauso durch wie gegen den FC Worpswede (4:2) und den TSV Neu St. Jürgen (3:2). Das ist auch für Trainer Torsten Kentel das Erstaunliche in dieser noch jungen Saison. Er relativiert die Siege allerdings insofern, als dass „ehrlicherweise auch etwas Spielglück dabei war“. Der Löhnhorster Übungsleiter erinnert sich in diesem Zusammenhang an die Partie gegen Worpswede zurück, „wo wir drei Dinger unfreiwillig aufgelegt bekommen haben“. Auch hätte das Spiel gegen den TSV Eiche Neu St. Jürgen unentschieden ausgehen können, so Kentel weiter. Glück allein war es aber eben auch nicht. Dass der SV Löhnhorst nun von der Tabellenspitze grüßt, ist das Ergebnis von mehreren Faktoren. „Den einen Grund gibt es nicht, es sind mehrere Gründe“, sagt Torsten Kentel. Einer ist, dass die Mannschaft in den vergangenen Jahren annähernd zusammengeblieben ist, es keine große Fluktuation gegeben habe. Der SVL-Trainer spricht von „maximal zwei, drei personellen Veränderungen“ pro Saison.

So konnte die Mannschaft reifen, was auch von Vorteil vor allem für die jungen Spieler war und nach wie vor ist. Der seinerzeit in die Erste Herren hochgezogene 95er-Jahrgang, der in der A-Jugend auf Landesliga-Niveau spielte, habe in den vergangenen Spielzeiten ausreichend Erfahrung sammeln können. Erfahrung, die dem gesamten Team nun zugutekommt. „Die haben sich weiterentwickelt, sind reifer geworden. Das kann man auch daran festmachen, dass wir nach einem Rückstand nicht den Kopf verlieren, sondern ruhig bleiben“, erklärt Torsten Kentel, dessen Team nun ein Durchschnittsalter von Mitte 20 aufweist. Vorher lag es bei Anfang 20.

Hinzu kommt, dass der SV Löhnhorst in der Defensive wesentlich stabiler steht, wenngleich es vier Teams gibt, die weniger Gegentore vorzuweisen haben. „Wir sind besser in der Rückwärtsbewegung geworden“, findet Kentel. In der Vorwärtsbewegung klappt es sogar noch besser, was wiederum auch mit der Rückkehr von Chris Hybsz zu tun hat. Der Stürmer, der nach Hüftbeschwerden wieder ins Training eingestiegen ist, traf bereits acht Mal. Im Verbund mit Christoph Oberschelp (fünf Treffer) bildet er Löhnhorsts gefährlichen Angriff. „Wir haben deutlich an Effektivität gewonnen. Wir verballern zwar noch einiges, aber wir haben unsere Tore bislang gemacht“, meint Kentel.

Der außerordentlich gute Saisonstart hat sich rumgesprochen. Um die Mannschaft herum hat sich eine gewisse Euphorie breitgemacht. Torsten Kentel freut das. Einerseits. Andererseits „dürfen wir jetzt nicht abheben“, sagt er. Er bewege sich auf einem schmalen Grat, sein Team immer wieder aufs Neue richtig einzustellen. „Ich will ja die Euphorie nicht abwürgen, aber ich will auch, dass wir jeden Gegner weiterhin ernst nehmen.“

Das wird an diesem Freitagabend nicht anders sein, wenn der SV Löhnhorst ab 20 Uhr beim nächsten ambitionierten Kontrahenten zu Gast ist: die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. Ob die Kentel-Mannen den siebten Sieg in Folge einfahren? „Wir werden es auf jeden Fall versuchen, ist doch klar“, verspricht Torsten Kentel. Luftschlösser baut er deshalb aber noch nicht. „Wir denken von Spiel zu Spiel. Ich weiß, das klingt langweilig, ist aber so“, entgegnet der Löhnhorster Trainer auf die Frage, ob ihm nun der Sinn nach etwas Größerem – sprich den Aufstiegskampf – vorschwebe. Grundsätzlich könne er sich den SV Löhnhorst in der Bezirksliga zwar vorstellen. „Mittelfristig schon. Aber dazu müssten wir auch über mehrere Jahre konstant oben mitspielen.“