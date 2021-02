* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Neu Sankt Jürgens Olaf Murken. (Fr)

Name: Olaf Murken

Spitzname: Murkinho, Litti

Verein: TSV Eiche Neu St. Jürgen

Alter: 38 Jahre

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Abwehr

Lieblingsposition (im Leben): Mit einem Becks zwischen meinen Freunden.

Man erkennt mich an: Immer einen guten Spruch auf den Lippen.

Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben: Hilfsbereit, erfolgsorientiert, Gute-Laune-Mensch.

Meine größte sportliche Leistung: 2007 und 2011 in die Bezirksliga aufgestiegen, 2019 mit der Ü32 (als Spieler) und mit der 1. Herren (als Co-Trainer) Pokalsieger geworden.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Beim letzten Bezirksligaspiel gegen Sittensen eine Riesenchance nicht reingemacht und somit den Relegationsplatz verpasst.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Bei dem Vorlagengeber bedanken.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Da gibt es nichts.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Notbremse.

Werder oder HSV? Werder (lebenslang Grün-Weiß).

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Von jung bis alt ... TSV Eiche olé“ (seit 1989 Vereinsmitglied).

Meine schlimmste Angewohnheit: Immer erst den linken Schienbeinschoner und Schuh anzuziehen.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Hoch und weit bringt Sicherheit.“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Toni Kroos.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Julian Buhl (FC Hambergen, ehemals Eiche).

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Oliver Pocher.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte ... : Gesund bleiben, dass die Pandemie vorbei ist, und viel Reisen.

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

