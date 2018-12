Vivien Kullik (hier beim Schmetterschlag in einem Spiel gegen den SV Bad Laer) bejubelte mit der SG Karlshöfen/Gnarrenburg einen wichtigen Oberliga-Sieg. (Guido Specht)

Karlshöfen. Mit einem 3:1 (25:23, 25:14, 20:25, 25:22)-Auswärtssieg bei der GFL Hannover haben die Damen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg den vierten Platz in der Volleyball-Oberliga gefestigt und den Anschluss an die Spitzengruppe gehalten. Einem schwachen Start folgte eine Leistungssteigerung, die im sechsten Sieg der laufenden Spielzeit resultieren sollte.

Früh lief die SG im ersten Satz einem Rückstand hinterher. Beim Stand von 0:4 gelang den Gästen der erste Punkt durch Swetlana Koch. Kathy Hahs gewann einige Punkte per Angabe, im Gegenzug zogen die Gastgeberinnen aus Hannover mittels starker Blockaktionen wieder davon.

SG-Trainer Alexander Maaser sah sich anschließend gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen (9:14). Diese zeigte ihre Wirkung: Innerhalb kürzester Zeit war die GFL genötigt, zweifach eine Spielunterbrechung zu veranlassen. Der SG-Block stand zu diesem Zeitpunkt merklich sicherer. In der Folge gelang es den Karlshöfenerinnen das erste Mal auszugleichen. Die SG hatte noch nicht genug. Es genügte ein Satzball, um die Entscheidung zugunsten der Gäste herbeizuführen.

„Im zweiten Satz waren wir von Beginn an voll da und waren in unserem Spiel deutlich variabler“, stellte Coach Maaser zufrieden fest. Von der Unsicherheit zu Beginn der Partie war nichts mehr zu spüren. So gelang es der SG, sich nach ständigem Führungswechsel bis zum 10:10 deutlich abzusetzen. Großen Anteil daran hatte Routinier Sylvia Dammann-Kullik, die direkt mit ihrer ersten Ballberührung den Punkt zur 12:11-Führung der Karlshöfenerinnen erzielte. Von nun an war die SG nicht mehr zu stoppen. Swetlana Koch veredelte den Satzgewinn mit einer Aufschlagserie zum deutlichen 25:14.

Wie in der Vergangenheit entwickelte sich der dritte Spielabschnitt zur Leidensperiode von SG-Coach Maaser. Es mangelte seiner Mannschaft an Konzentration in Annahme und Abwehr. Mit Amelie Vogel in der Mitte gab es jedoch einen Lichtblick im Spiel der SG. Offensiv gelang es zwar, einige Punkte für sich zu entscheiden, das Maaser-Team ließ Hannover im Anschluss an eigene erfolgreiche Aktionen aber wiederholt nachziehen.

Beim Stand von 13:13 stellte die GFL sogar die erste eigene Führung her. Die Gäste wirkten wie gelähmt, ehe Vivien Kullik die Initiative ergriff und ihre Mannschaft quasi im Alleingang bis auf wenige Zähler heranbrachte (20:23). Hannover ließ sich den Teilerfolg jedoch nicht mehr nehmen.

Mit der Motivation, alle drei Punkte mitzunehmen, ging die SG in den vierten Satz. Die souverän erspielte Führung gaben die Gäste beim Stand von 10:11 wieder ab. Nur kurz schüttelte sich die Maaser-Mannschaft, ehe mit 16:16 die zwischenzeitliche Führung der Hannoveranerinnen egalisiert wurde. Nun war der Wille der SG, die Partie zu entscheiden, größer als der Widerstand der Gastgeberinnen. Swetlana Koch setzte den Schlussstrich zum 25:22 und 3:1 unter die Begegnung.

Alexander Maaser zeigte sich froh über die Leistung seines Teams: „Das waren heute drei wichtige Punkte. Ich bin voll zufrieden, nun geht es am nächsten Spieltag darum, die Leistung zu bestätigen und mit einem kleinen Polster in die Winterpause zu gehen.“

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Dammann-Kullik, Vivien Kullik, Laura Kullik, Hahs, Neumann, Vogel, Suske, Elbrandt, Maijan, Koch.