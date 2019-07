Justin Hoff und dessen Schiedsrichterkollegen können sich über höhere Spesensätze freuen. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Für Spiele im Herrenbereich wurden die Spesen in der Landesliga Lüneburg auf 40 Euro (vorher 35) und in der Bezirksliga auf 35 Euro (vorher 30) angehoben. Im Frauenbereich gibt es auf Bezirksebene 26 Euro (Landesliga) und 23 Euro (Bezirksliga, beide vorher 20 Euro).

Im Jugendbereich fallen an Spesen auf Bezirksebene 20 Euro (A-Junioren, vorher 17), 19 Euro (B-Junioren, vorher 15) sowie 18 Euro (C-Junioren, vorher 14) an. Auf Kreisebene beträgt der Spesensatz im Herrenbereich nunmehr 25 Euro (Kreisliga, vorher 20) sowie 22 Euro (Kreisklassen, vorher 17). Bei den Alten Herren und Senioren werden 20 Euro (vorher 15) berechnet. Im Frauenbereich beträgt der Spesensatz auf Kreisebene inzwischen 22 Euro (vorher 17).

Auch die Spesensätze der Schiedsrichter-Assistenten wurden angepasst. Diese betragen bei den Herren in der Landesliga 23 Euro und in der Bezirksliga 22 Euro (beide vorher 17). Auf Kreisebene bekommen die Assistenten in der Herren-Kreisliga nun 20 Euro (vorher 15). Die Schiedsrichter dürfen neben dem Spesensatz auch ein Fahrtgeld in Höhe von 0,30 Euro pro Kilometer abrechnen. Die Fußballvereine nahmen die höheren Spesensätze nicht gerade mit Freude auf, wird dadurch der Haushalt der Klubs doch erheblich stärker belastet.