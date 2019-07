Haben eine starke Meistersaison gespielt, müssen sich jetzt aber erst einmal neu finden: die Fußballer des FC Hansa Schwanewede. (Tobias Dohr)

Schwanewede. Die Fußballer des FC Hansa Schwanewede sind zwar mit einem 1:3 in die Vorbereitungszeit gestartet, dennoch könnte diese Niederlage beim TSV Ottersberg zu einem ganz frühen und wichtigen Meilenstein des aktuellen Kreisliga-Meisters und Bezirksliga-Neulings werden. Denn Andreas Dirks, der Erfolgscoach der Schwaneweder, ließ nach der Niederlage beim ambitionierten Landesliga-Aufsteiger einen kurzen Blick in sein Seelenleben zu.

„Natürlich habe ich mir in den vergangenen Wochen auch mal Sorgen gemacht“, sagte Dirks und konnte diese Sorgen auch ganz konkret begründen: „Wenn man aufsteigt und dann fünf Stammspieler verliert, ist das natürlich keine leichte Situation.“ Genau das – einen qualitativen wie quantitativen Aderlass – hat der Osterholzer Meister in diesem Sommer zu verkraften. Mit Dominik Willkomm (Blumenthaler SV), Mamadou Sow (DJK Blumenthal), Thorsten Vethacke (SV Aschwarden), Jannes Kirschnick (Ziel unbekannt) und Sebastian Rolf (Laufbahnende) haben die Schwaneweder fünf Säulen der Meistermannschaft verloren.

Entsprechend unsicher waren Andreas Dirks und dessen ab dieser Saison gleichberechtigter Trainerkollege Mike Schnäckel auch schon vor dem ersten Testspiel. Doch das 1:3, mehr aber noch das Engagement und die tadellose Einstellung der Mannschaft, haben beim Trainerduo für viel Hoffnung gesorgt. „Dieser erste Auftritt hat die Sorgen definitiv ein wenig genommen“, sagt Dirks. Er ist sich bereits jetzt sicher: Wenn alle Spieler das Abenteuer in der Bezirksliga mit der notwendigen Einstellung annehmen und möglichst schnell zu einem echten Team zusammenwachsen, dann kann der FC Hansa auch in der Bezirksliga bestehen.

Allerdings wartet in den kommenden Wochen nicht nur fußballerisch eine große Aufgabe auf den Aufsteiger, sondern vor allem auch mannschaftlich. Immerhin müssen Dirks und Schnäckel gleich zehn Neuzugänge in das System und Teamgefüge integrieren. Da wären zum einen die Ziegenbein-Cousins André und Chris. Beide liefen zuletzt für den Neurönnebecker TV in der Bremer Kreisliga B auf, feierten dort als Tabellenzweiter immerhin den Aufstieg. Der 25 Jahre alte Stürmer Chris Ziegenbein steuerte starke 37 Treffer bei, der 28-jährige André Ziegenbein als zentraler Mittelfeldspieler immerhin auch noch 20 Tore. „Jetzt wollen sich beide noch einmal höherklassig beweisen“, sagt Andreas Dirks, der aber auch weiß: „Das ist schon ein gewaltiger Sprung, den die beiden da jetzt bewältigen müssen.“

Einer, der genau weiß, worauf er sich einlässt, ist Jendrik Seebeck. Der 36-Jährige hatte seine Herrenlaufbahn eigentlich schon beendet und zuletzt in der erfolgreichen Ü32 des Blumenthaler SV gekickt. Doch Andreas Dirks konnte seinen früheren Weggefährten von einem Comeback und dem Wechsel zu seinem Heimatverein überzeugen. „Dafür habe ich sehr lange gekämpft und ich freue mich sehr, dass Jendrik zu uns gekommen ist“, sagt Andreas Dirks. Trotz des fortgeschrittenen Alters erwartet der Hansa-Coach keinerlei Anpassungsschwierigkeiten: „Jendrik ist topfit und wird uns in der Innenverteidigung definitiv stärker machen.“

Auf einen ähnlichen Effekt hofft Dirks auch bei Dominic Ponty. Der wieselflinke Mittelfeldmann hatte zuletzt aufgrund eines Auslandsaufenthaltes eine ganze Saison pausiert, nun steigt der 24-Jährige wieder ein. Seine Bezirksligatauglichkeit hat Ponty in der Spielzeit 2017/2018 beim ATSV Scharmbeckstotel mit neun Treffern in 30 Einsätzen hinreichend nachgewiesen. Eine solche Entwicklung traut das Schwaneweder Trainerduo auch Phillip Barnat zu. Der 26-jährige Stürmer lief zuletzt für den TSV Farge-Rekum in der Bezirksliga Bremen auf, traf dort neunmal ins Schwarze. Davor schnupperte Barnat auch bereits Bremen-Liga-Luft bei der SG Aumund-Vegesack. „Ein schneller Spieler, der auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringt“, freut sich Dirks.

Jene Erfahrung haben Niklas Esen und Niels Abend (beide 19 Jahre alt) zwar noch nicht gesammelt, gleichwohl ist die Freude über die Zusage des jungen Duos ebenfalls groß bei Dirks und Schnäckel. „Ich hätte die beiden gerne schon im vergangenen Sommer zur ersten Mannschaft hochgezogen“, verrät Dirks. Doch das junge Duo wollte zunächst Erfahrungen bei der zweiten Mannschaft in der 1. Kreisklasse sammeln. Dort wurden die beiden auf Anhieb Stammspieler und wollen nun den nächsten Schritt wagen. Florian Samorski (24 Jahre/zuletzt SV Grohn) und Michael Scholz (24/1. FC Burg) komplettieren die Schar der neuen Spieler beim FC Hansa.

Doch auch im Umfeld der Mannschaft haben sich die Schwaneweder breiter aufgestellt. Mit Timo Schneider steht dem Trainerduo ab sofort ein Teammanager zur Seite, Daniel Falkowski kümmert sich um das Torwarttraining, Rouven Kirschnick und Wolfgang True sind als Betreuer dabei. „Jetzt müssen wir alle möglichst schnell zusammenfinden“, weiß Andreas Dirks, worauf es beim FC Hansa in den kommenden Wochen drauf ankommt. Sollte das gelingen, könnten die Schwaneweder sicherlich noch das eine oder andere Mal überraschen.

Zur Sache

Gleich das erste Spiel ein Höhepunkt

Für den FC Hansa Schwanewede könnte das Abenteuer in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 mit einem echten Highlight starten. Denn wenn auf der Staffelbörse an diesem Mittwoch keine entsprechende Änderung beantragt wird, startet der Aufsteiger mit einem Heimspiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck am Sonntag, 11. August, in das Bezirksliga-Abenteuer. „Das wäre natürlich absolut fantastisch“, freut sich auch FC-Coach Andreas Dirks auf diese Aussicht. Am zweiten Spieltag müssten die Schwaneweder dann beim ambitionierten TSV Bassen antreten, ehe mit dem TSV Etelsen ein weiterer Titelaspirant im Heidestadion seine Visitenkarte abgibt.