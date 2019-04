Oft einen Schritt zu spät: Hier kann Worpswedes Ovidiu-Catalin Varga (links) den Aschwardener Christoph Hotes nicht am Pass hindern. (Dohr)

Worpswede. Budenkönig Marc Holler setzte mit einem Dreierpack den FC Worpswede im Top-Spiel der Fußball-Kreisliga Osterholz schachmatt. Der SV Aschwarden feierte vor 160 Zuschauern einen 4:1 (0:0)-Sieg im Stadion am Weyerberg. Marc Holler durfte dabei sein 50. Saisontor ausgiebig bejubeln.

„Über den Wolken“, rief ein Fan des FC Worpswede noch nach 51 Minuten über die Sportanlage, nachdem ein 30-Meter-Freistoß von Marc Holler in der zweiten Etage über dem Tor der Künstlerdorf-Kicker geflogen war. Beim Schlusspfiff von Schiedsrichter Marius Schier (ASV Ihlpohl) war dem Anhänger des FC Worpswede das Lachen wieder vergangen. Marc Holler drehte einmal mehr an den Stellschrauben seines ausgeprägten Killerinstinkts. Die Saisontreffer Nummer 48, 49 und 50 versetzten den SV Aschwarden nach einem 0:1-Rückstand noch in echte Partylaune.

Die erste glasklare Torchance von Marc Holler machte Paul Hollwedel gerade noch zunichte. FCW-Torwart Stephen Osei war bereits ausmanövriert, ehe der Innenverteidiger den Torversuch des Vollblutstürmers zunichte machte (39.). Valentin Alexeew hatte zuvor die Führung für den FC Worpswede vor Augen. Die Latte rettete da beim Kopfball des Verteidigers nach Flanke von Mario Bolduan (30.). Die Platzherren agierten in Person von Abwehrspieler Paul Hollwedel oft mit langen Bällen, um das Mittelfeld zu überbrücken. Die Gästen waren dabei zumeist auf der Hut.

Erster Nadelstich

Die Besucher erlebten eine zweite Halbzeit, in der die Gefahrenmomente vor und in beiden Strafräumen merklich zunahmen. Die Grün-Weißen setzten den ersten tiefen Nadelstich: Nach einer Ballstafette über Mario Bolduan und Jan-Henrik Kück landete der Ball bei Winter-Zugang Ovidiu Varga, der das Spielgerät zum 1:0 ins lange Eck beförderte (56.). Der FCW-Torschütze blieb bei weiteren Angriffsbemühungen blass. Ovidiu Varga vergab noch eine Großchance nach langem Ball von Paul Hollwedel überhastet (79.). Marc Holler lief nach dem Gäste-Rückstand dagegen zur Hochform auf.

Der SVA-Angreifer versenkte einen von Valentin Alexeew an Daniel Bolte verursachten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich (60.). Stephen Osei entschärfte nur eine Minute später einen Schuss von Marc Holler in prächtiger Manier. Daniel Bolte leitete das 2:1 des SV Aschwarden ein, Anthony Hinrichs schloss den Konter kaltblütig ab (69.). „Hier muss jetzt mal der Baum brennen die letzten 20 Minuten“, versuchte Paul Hollwedel, seine Mitspieler noch einmal wachzurütteln. Lichterloh brannte es indes im Strafraum des FC Worpswede. Marc Holler besaß vor dem 1:3 noch die Ruhe am Ball, um nach Pass von Nico Köster auch Torhüter Stephen Osei zu umkurven (74.).

Mit seinem 50. Saisontreffer unterstrich der Ausnahmestürmer zugleich noch seine ausgeprägte Ballfertigkeit. Marc Holler setzte mit einem gefühlvollen Chip-Ball zum 1:4 den Schlusspunkt (90.+1). „Ich bin heute echt stolz auf meine Mannschaft“, freute sich SVA-Trainer Sven Sohn über einen Galaauftritt der Rot-Schwarzen in den letzten 30 Minuten. Die Gefühlslage war nach Spielende beim FC Worpswede eine andere. „Wir haben zu wenig Initiative entwickelt und Gegentore auf dem Silbertablett serviert“, bekundete Coach Patrick Wellbrock nach dem Rückschlag im Titelrennen. Mit seinen sechs Toren im Hin- und Rückspiel beim 5:0 und 4:1 für den SV Aschwarden entwickelte sich Marc Holler damit zum absoluten Albtraum für die Verteidigung des Titelrivalen FC Worpswede.