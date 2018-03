Volleyball Landesliga 4 Frauen, ATSV Scharmbeckstotel - BTS Neustadt II, Astrid Hegemann

Scharmbeckstotel. Was war das bitteschön für ein spannendes Saisonfinale? Erst mit dem letzten Satz der gesamten Spielzeit haben die Volleyballerinnen des ATSV Scharmbeckstotel den Landesliga-Klassenerhalt klarmachen können. Das Team von Trainerin Siggi Holschen rettete sich zu einem knappen 3:2 (25:13, 27:29, 16:25, 25:21, 15:12)-Auswärtssieg beim neuen Meister SG Ofenerdiek/Ofen und behielt damit im Fernduell mit der BTS Neustadt II ganz knapp die Oberhand.

Den Bremerinnen reichte somit ihr eigener 3:1-Erfolg in Zeven nicht mehr, um den Relegationsplatz noch zu verlassen. "Dass es noch mal so eng werden könnte, hätten wir alle nicht gedacht. Aber die Mädels haben endlich mal das abgerufen, was in ihnen steckt", freute sich Holschen nach dem Happy End. Den ATSV-Damen spielte sicherlich auch in die Karten, dass der Gegner mit dem Sieg im vorangegangen Spiel die Meisterschaft eingetütet hatte und nun nicht mehr unbedingt punkten musste.

Entsprechend erwischten die Gäste den besseren Start. Angeführt von der stark blockenden Ute Wilm und der grandios verteidigenden Pia Siewert ging Satz eins überraschend deutlich an den ATSV. Ähnlich furios machten die Scharmbeckstotelerinnen dann auch in Durchgang zwei weiter – zumindest bis zum 23:17. Dann riss plötzlich der Faden. Der Meister kämpfte sich wieder ran und drehte den Spieß beim 29:27 tatsächlich noch um. Nachdem die Gäste dann auch den dritten Satz verloren hatten, ahnte Holschen schön Böses: "Die Luft schien raus zu sein. Das erwartete Dilemma kam dann aber doch nicht."

Stattdessen stemmten sich die ATSV-Damen mit jeder Faser gegen die drohende Niederlage. Besonders Birte Arndt setzte sich am Netz nun immer wieder durch. Gemeinsam mit den ebenfalls stark angreifenden Sophia Bertam und Astrid Hegemann wurde ein 10:14 aufgeholt. Schließlich erzwang Arndt mit einer Angabenserie den Tiebreak. Hier war es dann vor allem Mareike Wille, die mit überlegten Aktionen das Heft in die Hand nahm. Am Ende reichte es zu einem knappen 15:12. Wie wichtig dieser Sieg war, wurde kurz danach beim Blick auf die Tabelle offenbar. Hätten die ATSV-Damen nämlich das Spiel mit 2:3 im Tiebreak verloren, wären sie im Vergleich mit den Neustädterinnen tatsächlich noch auf den Relegationsplatz abgerutscht.

ATSV Scharmbeckstotel: Arndt, Bertram, Hegemann, Höge, Jäger, Siewert, Wille, Wilm, Ziegeler