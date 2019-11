Nur eine Niederlage, und die kassierte die HSG LiGra II nur gegen die eigene Erstvertretung. Logisch, dass Christian Arlt (Bild) rundum zufrieden ist. (Christian Kosak)

Lilienthal. Dem Druck der Verfolger standgehalten haben die Handballer der HSG LiGra in der Bremen-Liga. Nach dem Sieg der Konkurrenz zog die HSG mit einem ungefährdeten 40:14-Erfolg gegen die SG Findorff II nach. Die zweite LiGra-Mannschaft feierte mit dem 32:22-Sieg bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen III ebenfalls einen klaren Sieg.

HSG LiGra – SG Findorff II 40:14 (20:8): „Es gibt eigentlich nichts zu kritisieren. Das war eine klasse Mannschaftsleistung“, frohlockte es LiGra-Coach Uwe Dobrunz nach dem Kantersieg auf eigener Platte und geriet förmlich ins Schwärmen. „Alle Feldspieler haben Tore geworfen, unsere beiden Torhüter haben hervorragend gehalten und wir haben in beiden Halbzeiten jeweils 20 Treffer geworfen.“

Nach etwas holprigem Start und 6:3-Führung (11.) kam der derzeitige Tabellenführer besser ins Rollen und setzte sich mit sechs Toren in Serie ab. Bis zum Wiederanpfiff erspielten sich die Gastgeber einen komfortablen Vorsprung. „Wie schon in Durchgang eins kamen wir erneut nur stockend aus den Startlöchern“, bemerkte Dobrunz. Die HSG benötigte aber nur drei Minuten, um mehrere Gänge hochzuschalten, sich zu fangen und einen erneuten 6:0-Lauf auf die Platte zu legen.

„Wir hätten unterm Strich wahrscheinlich deutlich höher gewonnen, wenn wir nicht einige Fahrkarten in Halbzeit zwei geworfen hätten. Da waren sechs oder sieben dabei, die wir dann nicht reingemacht haben. Die Wurfquote war in den ersten 30 Minuten besser“, resümierte Dobrunz, dessen Team sich nach Schlusspfiff noch über den 40. Treffer freuen durfte. „Das haben wir uns alle gewünscht. Nach einer Aktion über Linksaußen wurde in den Wurfarm gegriffen. Die Schiedsrichter entschieden, warum auch immer, nur auf Neunmeter. Chris Ohlrogge verwandelte den finalen Wurf.“

HSG LiGra: Wiggers, Schulaew; Albers (3), Thoden (3), Schnaars (9), Semken (7), Hansel (2), Meyer (4), Ohlrogge (4), Janssen (2), Buschmann (6).

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – HSG LiGra II 22:32 (9:16): „Wir wollten den Gegner auf keinen Fall unterschätzen“, so Christian Arlt, achtfacher Torschütze der Gäste. „Zumal man bei Schwanewede auch nie weiß, welche Spieler letztlich auf dem Feld stehen. Zum einen lassen sie einige aus der A-Jugend in der dritten Mannschaft ran, zum anderen standen bei denen, im Vergleich zur Partie gegen unsere erste Mannschaft vor einer Woche, nun fünf Akteure mehr auf dem Spielberichtsbogen.“

Der Tabellendritte war die spielbestimmende Mannschaft und führte nach zwölf Minuten bereits mit 9:2. „Danach haben wir viel gewechselt, damit jeder Einsatzzeiten bekommt. Mit Carsten Frevert haben wir beispielsweise einen neuen Spieler aufgeboten, der nach zwei Jahren Handballpause wieder auf der Platte stand“, sagte Arlt. „Durch die Wechsel kam allerdings auch ein Bruch in unser Spiel, weil wir in diesen Formationen noch nie zusammengespielt haben.“ Trotz der Rotation gelang es den Gästen, nach dem Wiederanpfiff mit einem 8:0-Lauf zum 26:10 (43.) die Vorentscheidung herbeizuführen. Allerdings kritisierte Arlt, dass man phasenweise „vogelwild“ gespielt und sich daher den eigenen Stärken beraubt habe.

„Wir haben dann oftmals versucht, den Ball schnell nach vorne zu werfen, in der Hoffnung, jemand fängt ihn und läuft einen Konterangriff. Wenn wir unsere Angriffe aus dem Positionsspiel initiiert haben, dann waren wir gut.“ Nach den nächsten zwei Punkten ist das Fazit über den bisherigen Saisonverlauf äußerst positiv. „Nach acht Partien haben wir sieben Siege und nur eine Niederlage – gegen unsere eigene erste Mannschaft und Rang drei gefestigt. Hätte man uns das vor der Saison gesagt, hätten wir das sofort unterschrieben. Jetzt wollen wir natürlich auch über das Jahr hinaus diesen Platz halten“, meinte Arlt.

HSG LiGra II: Thöne, Bayer; Hapke (4), Arlt (8), Lennart Iwen (1), Rullkötter (2/2), Claus (4), Frevert (2), Bartschies (1), Berthold, Nanninga (2), Mathis Iwen (1), Plöger (1), Werther (6).

