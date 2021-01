Landkreis Osterholz. Pauline Huber vom RV Sankt Jürgen hat beim Urban-ClassX-Springturnier des RFV Holle-Wüsting eine Top-Platzierung eingefahren. Beim L-Springen mit Idealzeit schrammte sie als Vierte nur um Haaresbreite an einem Podestrang vorbei. Auf ihrem Nachwuchspferd Fine Collina blieb die 20-Jährige ohne Abwurf und kam der vorgegebenen Idealzeit von 70 Sekunden in 68,27 Sekunden schon sehr nahe.

„Es wird eine bestimmte Ideallinie aufgezeigt, es ist aber auch immer ein kleines Glücksspiel, ob es dann mit der Zeit funktioniert“, teilte Pauline Huber mit. Der Parcours sei aber schön zu reiten gewesen. „Es passte dann auch gut für mich und Fine Collina“, ließ der Youngster nach seinem Auftritt auf seiner siebenjährigen Oldenburger Stute wissen. Michael Tietjen vom RFV Lohne gewann die Prüfung auf Don Capriccioso ohne Fehler in 69,68 Sekunden. Im M-Springen verpasste Pauline Huber auf Fine Collina mit zwölf Strafpunkten beim Triumph von Tobias Kuhlage vom RFV Havixbeck-Hohenholte auf Pilotara G (0/59,78) eine Schleife.

In einem weiteren M-Springen startete Pauline Huber auf ihrem Paradepferd Cooper. „Dabei ist mir ausgerechnet am letzten Hindernis ein ärgerlicher Fehler unterlaufen“, berichtete die 20-Jährige. Lisa Maria Funke vom RV Visbeck siegte auf Limparto ohne Strafpunkte in einer Zeit von 60,29 Sekunden hier in der ersten Abteilung. „Das M-Springen war dennoch ganz okay“, urteilte Huber. Im S-Springen war sie auf ihrem elfjährigen Hannoveraner Wallach Cooper dann aber mit 19 Strafpunkten relativ weit von einer Platzierung entfernt. „In dieser Höhe müssen wir noch mehr Routine reinbringen“, betonte Pauline Huber. Diese schwärmte von den Top-Bedingungen in der Halle. „Das Turnier war wieder super organisiert“, versicherte Huber. Im S-Springen behauptete sich Hannah-Michelle Wilken vom RFV Warendorf auf Scoubydou (60,93).

Ein fabelhaftes Wochenende erlebte Chantal Rödel vom RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen in Holle-Wüsting. In der zweiten Abteilung des A-Punktespringens heimste diese auf ihrem erst sechsjährigen Westfalen-Wallach Live Aid mit 54 Zählern in 50,28 Sekunden die zweite Position ein. Aber auch auf ihrer elfjährigen Stute Levina war Rödel als Fünfte der zweiten Abteilung mit 54 Zählern in 52,54 Sekunden platziert. Über Schleifen freuten sich zudem Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel auf Herzbeben (54/56,84) als Neunte der zweiten Abteilung und Fynn Renzel vom RC Wümme auf Sir Werthmann als Zwölfter der ersten Abteilung (54/58,92). Lisa-Marie Dudek vom ZRFV Wadelheim-Rheine auf Campari of Passion entpuppte sich als Siegerin der ersten Abteilung (54/47,80) als stärkste Teilnehmerin in diesem Wettbewerb mit 62 Kombinationen aus Pferd und Reiter. Nach der Prüfung wurden die Reiter dann nach Leistung auf beide Abteilungen aufgeteilt.

Chantal Rödel hatte auf Live Aid in der zweiten Abteilung des L-Stilspringens mit 8,5 Zählern dann sogar die Nase vorn. Nur Maya de Lege vom Harlinger PS Corps Esens erhielt auf Zara Berlin als Siegerin der ersten Abteilung mit 8,6 Punkten noch eine bessere Bewertung. Chantal Rödel komplettierte ihren Erfolg in dieser Prüfung mit einer weiteren Schleife auf ihrem neunjährigen Hannoveraner Wallach Voodoo Fire als Siebte der ersten Abteilung (7,9). Lena Mager vom RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen trug in der L-Springpferdeprüfung auf ihrem sechsjährigen Hannoveraner Wallach D’Arvicii mit einer Wertnote von 8,0 Punkten sogar den Sieg davon. Bahrenwinkels Zoe Lübsen sammelte auf Quirana als Fünfte ebenfalls eine Schleife ein. Auch in der A**-Springpferdeprüfung langte es für Lübsen auf Herzbeben mit 7,4 Zählern als Sechste zu einer Schleife. Luisa Recknagel vom RFV Löningen-Böen-Brunnen setzte sich hier auf Calista mit 7,8 Zählern durch.

Lea Bergmann vom RV Sankt Jürgen verfehlte auf Steerwolde’s Dexter mit einem Strafpunkt wegen einer leichten Zeitüberschreitung in 71,88 Sekunden nur knapp eine Platzierung im Standardspringwettbewerb. Marvin Kandziora vom RFV Rütenbrock setzte sich in diesem Wettkampf ohne Abwurf in 47,03 Sekunden an die Spitze. Ohne Schleifen blieben Sankt Jürgens Annalena Geffken auf Pajkos und Lea Bergmann auf Steerworlde‘s Dexter auf den Positionen 35 beziehungsweise 39 im Stilspringwettbewerb ohne erlaubte Zeit beim Erfolg von Chantal Kirchner vom RFV Benthullen auf Dia Calida (8,6). Ebenso erging es Hüttenbuschs Chantal Rödel auf Levina, deren Klubkameradinnen Melina und Lena Mager auf Chakk und D’Arvicii sowie Borgfelds Fynn Renzel auf Ludwig in der L-Punktespringprüfung. Celina Berg vom RFV Hesel stellte sich auf Caliano Clarence mit 65 Punkten in einer Zeit von 52,01 Sekunden als Siegerin der ersten Abteilung als beste Reiterin in diesem Wettbewerb heraus.

Im A-Springen erlaubte sich Sankt Jürgens Annalena Geffken auf ihrem 14-jährigen Hannoveraner Wallach Louis d’Or Z einen Abwurf und hatte somit keine Chance mehr auf eine Platzierung. Rütenbrocks Marvin Kandziora behielt dabei auf Flame (0/48,63) einmal mehr die Oberhand über die gesamte Konkurrenz. Auch in einem A**-Springen landete Annalena Geffken auf Louis d’Or Z mit zu vielen Strafpunkten nicht im Vorderfeld. Den Sieg errang Marvin Lübbers vom RFV Estetal auf Rubicon (0/54,67).