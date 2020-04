Der Ex-Lilienthaler Marvin Hüsing im Trikot des TSV Bassen. (Fotos: Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Der Höhenflug des TSV Bassen in der Fußball-Bezirksliga 3 ist auch an zwei Verstärkungen aus dem Kreis Osterholz festzumachen. Marvin Hüsing (zuvor SV Lilienthal-Falkenberg) und Justin Hülsmann (vormals ATSV Scharmbeckstotel) schlossen sich im Sommer 2019 der Elf von Trainer Uwe Bischoff an.

Die beiden Neuzugänge schlugen sich beim aktuellen Tabellenzweiten bisher prächtig „Justin und Marvin passen hervorragend bei uns rein“, stellt Spartenleiter Adrian Liegmann den beiden Defensivkräften ein sehr gutes Zeugnis aus. Allein an Marvin Hüsing baggerte Adrian Liegmann fünf Jahre lang, um den Linksfuß für den TSV Bassen zu gewinnen. Justin Hülsmann (25 Jahre) spielt bei den Grün-Roten auf der Sechserposition. Coach Uwe Bischoff schenkt Marvin Hüsing das Vertrauen als Zentralverteidiger der Dreierkette.

„Er braucht fast nie ein Foul“, ist Adrian Liegmann begeistert. Hülsmann und Hüsing suchten nach dem Abstieg des ATSV Scharmbeckstotel und des SV Lilienthal-Falkenberg aus der Bezirksliga 3 zur Saison 19/20 eine neue sportliche Herausforderung. Mit durchschlagendem Erfolg. „Der TSV Bassen ist ein familiärer Verein. Ich fühle mich dort sehr wohl. Da kann ich auch im Namen von Justin sprechen“, betonte Marvin Hüsing über das Prima-Klima bei den Dohmplatz-Kickern.