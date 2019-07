Hüttenbusch. Der Wettbewerb dauert vom 26. Juli bis 3. August an. Mit dem TSV St. Jürgen und dem SV Hüttenbusch gehen unter anderem zwei erste Herrenteams auf der Sportanlage am Mühlendamm an den Start. Am Tag der Endspiele (3. August) nimmt der Veranstalter zugleich auch Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder vor. Die Fußballwoche erinnert an den Gründungsvater Horst Mielke, der den SV Hüttenbusch 1949 aus der Taufe hob.