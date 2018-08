Im Spiel gegen den Regionalliga-Absteiger Borussia 06 Hildesheim muss der FC Hagen/Uthlede auf einige Spieler verzichten. Auch der Einsatz von Marlo Burdorf (rechts) ist noch höchst fraglich. (Tobias Dohr)

Hagen. Ambitioniert und attraktiv. So beschreibt Carsten Werde den künftigen Gegner seines FC Hagen/Uthlede in der Fußball-Oberliga. Am Sonntag ist der VfV Borussia 06 Hildesheim zu Gast und wird nach dem 1:3 aus Delmenhorst auf Wiedergutmachung aus sein (Anstoß 15 Uhr). Werde hat sich den Gegner in Delmenhorst angeschaut, will sich aber nicht auf mannschaftstaktische Dinge, die bei Hildesheim nicht geklappt haben, verlassen: „Die werden sicher einiges verändern und haben aus dem Spiel auch ihre Rückschlüsse gezogen.“ Individualtaktisch hat sich der Hagen-Coach aber so einiges notiert, was er seinen Spielern mit auf den Weg geben wird und was wichtig sein kann.

Denn auf dem Niveau der Oberliga entscheiden oft Kleinigkeiten eine Partie. „Das macht es so spannend und interessant. Wir müssen in jedem Spiel an die absolute Leistungsgrenze gehen“, meint Werde, der dann aber auch den Effekt der Belohnung schätzt: „Am Ende sieht man dann auch, dass es sich lohnt, so viel zu investieren.“

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ist Werde überaus zufrieden mit seiner Elf, die nach den katastrophalen 20 Minuten gegen Atlas in der ersten Partie eine steile Lernkurve verzeichnete. „Wir haben eine gute Basis geschaffen und wollen jetzt nachsetzen“, so der Coach, der aber gleich auf mehrere Spieler verzichten muss. Kai Diesing (Adduktoren), Axel France (Beruf), Maurice Banehr (Schambein), Niklas Feldmann (Knöchel) sowie Lars Janssen (Knie) werden gegen Hildesheim sicher nicht im Kader stehen, während bei Marlo Burdorf und Jöran Korf noch Hoffnung da ist. „Bei ihnen steht es Spitz auf Knopf“, so Werde.

Dass er seine Mannschaft aber nicht anders auf den Platz schickt, als in der Vorsaison, ist mutig, aber eben auch ein wichtiger Faktor. Statt abwartend zu spielen und sich erstmal aufs Verteidigen zu konzentrieren, spielt Hagen weiter munter nach vorne und attackiert früh. Für Werde gab es da auch nicht die Überlegung, den Spielstil zu verändern: „Da würde ich uns unserer größten Stärke, dem Offensivspiel berauben.“ Gerade das geschickte Anlaufverhalten und Zuziehen in bestimmten Zonen, klappt eben auch weiterhin in der Oberliga ganz gut. Spielt Hagen also auch gegen den Regionalliga-Absteiger auf Sieg? „Unbedingt!“, so Werde.