Und schon wieder siegreich: das Hallenteam des SV Grohn. (Karsten Hollmann)

Ihlpohl. „Kommt Jungs, mal wieder wach sein“, feuerte der Teammanager des SV Grohn, Torben Reiß, seine Mannen nach dem 1:1-Ausgleich von Ismail Zivoli im Endspiel des Hallen-Fußball-Neujahrsturniers um den Ergo-Supercup an. Das Motivieren half am Ende tatsächlich. Der Landesligist wandelte einen 1:3-Rückstand gegen die TuSG Ritterhude noch in einen 4:3-Erfolg um. „Wenn du 3:1 führst, willst du das Spiel auch gewinnen“, zeigte sich TuSG-Goalgetter Marcel Meyer, der die Hammerstädter betreute, derweil gefrustet.

Den Grohner „Husaren“ gelang damit das Kunststück, ihren Titel zu verteidigen. „Wenn man erst einmal ins Finale gekommen ist, dann will man das auch gewinnen“, begründete Torben Reiß seinen Feuereifer im Endspiel. Marco von Bistram hatte die Ritterhuder mit 1:0 in Führung gebracht. Marcel Meyer glückte mit einem Doppelpack das 3:1. Doch dann schlug die große Stunde von Muhammet Özkul, der das Blatt mit einem lupenreinen Hattrick noch wendete und sich mit insgesamt neun Treffern auch die Torjägerkanone sicherte. Nach seinem 2:3 war Reiß aber noch sehr unzufrieden. „Wir sind hinten viel zu offen“, brüllte Grohns Klublegende seine Akteure an. „Geil gemacht“, schnalzte Turnierorganisator Thomas Lascheit, als Özkul das 4:3 markierte. Der Torjäger ließ bei seinem fulminanten Solo sämtliche Ritterhuder wie Slalomstangen stehen und schickte anschließend auch noch TuSG-Keeper Meik Jeschin in die falsche Ecke.

Die 150 Zuschauer in der Halle bekamen so einige Leckerbissen bei der sehr kurzweiligen Veranstaltung zu sehen. So verwertete Lennart Kettner beispielsweise im Spiel um Platz fünf gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck II eine schöne Vorlage von Muhamed Hodzic herrlich mit der Hacke aus sieben Metern zum 1:0-Siegtor für die SG Aumund-Vegesack in die Maschen. Dustin Hirsch verpasste Sekunden vor dem Ende mit einem Kopfball an die Querlatte nur um Haaresbreite den Ausgleich. „Der war ja gestern auch feiern“, kommentierte Thomas Lascheit eine verpasste Gelegenheit seines Sohnes Mika Lascheit. Der Akteur der Osterholz-Scharmbecker vermochte die Kugel frei vor dem gegnerischen Kasten nicht sauber anzunehmen. Auch deshalb eroberte sich die SAV schließlich Rang fünf.

Auch der andere Bremen-Ligist, der Blumenthaler SV, tat sich bei dem Spektakel eher schwer. Nur mit viel Glück erreichten die Blau-Roten das Halbfinale. Trotz zweier Niederlagen in der Vorrunde stießen die Nordbremer dank des besseren Torverhältnisses im Vergleich mit den punktgleichen VSK Osterholz-Scharmbeck II und SV Barisspor in die Vorschlussrunde vor. Dafür langte ein 2:1-Sieg über Barisspor. Im ersten Halbfinale war dann aber nach einer 3:4-Schlappe im Siebenmeterschießen gegen die TuSG Ritterhude Endstation für das Team von Übungsleiter Denis Spitzer. Dieser ließ es sich nicht nehmen, auch selbst mitzuwirken. Im Spiel um Platz drei gegen die SG Platjenwerbe sorgte Sebastian Kurkiewicz für ein schnelles 1:0 für die Blumenthaler. Nach einem Querpass von Lukas Behrens egalisierte Fynn Lütjen aber umgehend zum 1:1. Nachdem der frühere Zweitliga-Kicker des VfL Osnabrück, Michael „Magic“ Müller, knapp an einer erneuten Führung für den Bremen-Ligisten vorbeigeschrammt war, traf erneut Fynn Lütjen auf der Gegenseite ins Schwarze.

Sebastian Kurkiewicz stellte aber mit einem Schuss in die lange Ecke das 2:2 her. Dann waren sich BSV-Schlussmann Peter Moussalli und Michael Müller nicht einig und ermöglichten so André Niedzulka das 3:2 für den Außenseiter. Peter Moussalli interpretierte seine Rolle als Torwart sehr offensiv und wurde kurz darauf weit vor seinem Gehäuse von Niedzulka ausgespielt. Unter großem Gejohle des Publikums beförderte der Platjenwerber das Leder aber am verwaisten Tor vorbei. André Niedzulka hätte dafür gerne einen Eckball gehabt. Doch war kein Blumenthaler mehr dazwischen. Nach dem 3:3 von Sören Seidel bewahrte Peter Moussalli seine Farben gegen Fynn Lütjen vor einem erneuten Rückstand. Der Klubchef hatte dann auch Glück, dass Lukas Behrens nur den Innenpfosten anvisierte. Auf den Schlenzer von Denis Spitzer zum 4:3 hatte Fynn Lütjen mit dem 4:4 noch die passende Antwort parat. Im Siebenmeterschießen hielt Peter Moussalli den Schuss von Gavin Bergmann und bescherte seinem Team so den dritten Platz. „Es war ein sehr faires Turnier ohne Verletzte“, zog Thomas Lascheit eine positive Bilanz.

Weitere Informationen

Gruppe A: SG Aumund-Vegesack – SG Platjenwerbe 1:2; ASV Ihlpohl – TuSG Ritterhude 1:3; TuSG Ritterhude - SG Aumund-Vegesack 0:0; SG Platjenwerbe – ASV Ihlpohl 4:0; ASV Ihlpohl – SG Aumund-Vegesack 1:1; TuSG Ritterhude – SG Platjenwerbe 1:0

Endstand Gruppe A: 1. TuSG Ritterhude 4:1 Tore/7 Punkte; 2. SG Platjenwerbe 6:2/6; 3. SG Aumund-Vegesack 2:3/2; 4. ASV Ihlpohl 2:8/1

Gruppe B: Blumenthaler SV – SV Barisspor 2.1; VSK Osterholz-Scharmbeck II – SV Grohn 1:2; SV Grohn – Blumenthaler SV 3:2; SV Barisspor - VSK Osterholz-Scharmbeck II 1:0; VSK Osterholz-Scharmbeck II – Blumenthaler SV 1:0; SV Grohn – SV Barisspor 4:1

Endstand Gruppe B: 1. SV Grohn 9:4/9; 2. Blumenthaler SV 4:5/3; 3. VSK Osterholz-Scharmbeck II 2:3/3; 4. SV Barisspor 3:6/3

Halbfinale

TuSG Ritterhude – Blumenthaler SV 6:5 n.S.

SV Grohn – SG Platjenwerbe 4:1

Spiel um Platz 7

SV Barisspor – ASV Ihlpohl 6:5 n.S.

Spiel um Platz 5

SG Aumund-Vegesack – VSK Osterholz-S. II 1:0

Spiel um Platz 3

Blumenthaler SV – SG Platjenwerbe 7:6 n.S.

Finale

SV Grohn – TuSG Ritterhude 4:3

Aufstellungen

SV Grohn: Boxberger; Florian Samorski; Benjamin Samorski, Celik, Bullari, Busche, Pfeifer, Zivoli

TuSG Ritterhude: Jeschin; von Bistram, Barth, Reich, Müller, Mirco Dressler, Meyer

Blumenthaler SV: Moussalli; Bachmann, Müller, Krail, Glienke, Herdzina, Chwiendacz, van Koll, Spitzer, Seidel, Kurkiewicz, Warm

SG Platjenwerbe: Bosse; Lukas Behrens, Niedzulka, Vintiss, Lütjen, Bergmann, Jonas Behrens, Jannik Fehrmann, Koschade

SG Aumund-Vegesack: Wiese; El-Madhoun, Kettner, Luca Seidel, Torabi, Adjeapon, Giancarlo Christescu, Broekmann, Fichtner, Hodzic

VSK Osterholz-Scharmbeck II: Jelto Gerken; Helmke, Müller, Dustin Hirsch, Patrick Hirsch, Lascheit, Hanuschek

SV Barisspor: Samir; Siraj, Dennis Ölge, Hassan Matar, Mustafa Ölge, Ali Matar, Ahmidouch, Ahmed, Azez

ASV Ihlpohl: Eckhart; Koch, Bürcin, Schulz, Wrzsinski, Oliver Bloch, Tom Bloch, Saße

Schiedsrichter: Hans-Joachim Wurthmann, Norbert Schier (beide ASV Ihlpohl) und Volker Scheper (TuSG Ritterhude)

Zuschauer: 150 KH