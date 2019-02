Grasbergs Nico Schnaars (am Ball) verhalf seinem Team zur frühen Führung, dennoch setzte es eine Niederlage. (Christian Kosak)

Grasberg. Zu Beginn klar geführt, am Ende knapp verloren: Die Handballer des HV Grasberg haben das Top-Spiel in der Bremenliga zuhause gegen die SG Arbergen-Mahndorf II mit 26:27 (12:12) verloren und müssen vorerst die Tabellenführung räumen. Ebenfalls mit Niederlagen im Gepäck kehrten der VSK Osterholz-Scharmbeck und der TV Lilienthal von ihren Auswärtsspielen zurück.

HV Grasberg – SG Arbergen-Mahndorf II 26:27 (12:12): Mit einem Heimsieg gegen die SG hätten die Gastgeber den Druck auf den verlustpunktfreien SVGO Bremen III hochgehalten; die Hanseaten haben drei Partien weniger auf dem Konto. Im Duell des Spitzenreiters und des Zweiten mussten die Grasberger aber eine bittere Niederlage einstecken. „Wir haben einfach zu viele freie Dinger verballert“, resümierte HVG-Spieler Torben Albers nach der Partie. Dabei begann die Partie für die Grasberger vielversprechend.

Chris Ollrogge, Nico Schnaars und Sebastian Vetter warfen für die Hausherren eine schnelle 4:0-Führung heraus und die Deckung um den starken Torwart Maik Wiggers stand sattelfest, sodass der HC beim 9:4 (16.) und 12:8 (24.) deutlich vorne lag. Bis zum Seitenwechsel gelang es den Gästen allerdings, den Rückstand zu egalisieren. Auch nach dem Seitenwechsel ein unverändertes Bild: Grasberg legte vor, Arbergen-Mahndorf antwortete stets und ließ sich auch durch einen erneuten Vier-Tore-Rückstand (20:16; 44. Minute) nicht aus der Ruhe bringen. Binnen weniger Minuten schmolz der Vorsprung und die SG gewann am Ende dank zwei starker Schlussphasen im ersten und zweiten Durchgang.

HV Grasberg: Wiggers; Albers, Mathis Iwen, Thoden, Hansen (8/1), Vetter (4), Schnaars (7), Lennart Iwen, Ohlrogge (6/1), Böttcher.

SV Werder Bremen – TV Lilienthal 25:23 (13:11): Beim Duell der beiden Tabellennachbarn standen die Vorzeichen aus Lilienthaler Sicht alles andere als günstig: Im stark dezimierten Kader waren gegen Weder nur acht Feldspieler eingetragen. Davon zeigten sich die Gäste zunächst unbeeindruckt.

Marvin und Lennard Meyer sorgten für das Team von Trainer Benedikt Wendler für eine 4:2-Führung in der Anfangsphase. Aber: Im Anschluss folgte die schwächste Phase des Tabelllenfünften. Sechs Minuten vergingen, in denen der TV keinen einzigen Treffer erzielte und die Gastgeber mit sechs Treffern die Begegnung drehten. „Wir waren viel zu langsam in der Rückwärtsbewegung. Werder hatte immer wieder die Möglichkeit zu schnellen Gegenstoßtoren“, monierte Wendler.

Nach dem Seitenwechsel bestraften sich die Gäste selbst: Erst verschliefen sie die Anfangsphase, sodass Werder mit 16:12 davonzog, dann verwarfen sie drei Siebenmeter und nutzten die Überzahlsituationen zu wenig aus. Insgesamt wurden neun Zeitstrafen gegen die Gastgeber ausgesprochen (im Vergleich: Lilienthal mit drei). „Außerdem waren wir im Eins-gegen-Eins-Verhalten in der Abwehr zu passiv, sodass sie immer weder an unseren Kreis durchdrungen“, bemerkte Wendler, der mitansah, wie seine Mannen in der Schlussphase zwischen der 43. und 55. Minute nur einen Treffer erzielten und somit jegliche Sieghoffnungen begraben mussten.

TV Lilienthal: Schulaew, Dietrich; Arlt (5/4), M. Meyer (4), Werther (4), Janssen (4/2), L. Meyer (2), Hapke (2), Letzsch (2/2), Link.

SVGO Bremen III – VSK Osterholz-Scharmbeck 30:26 (13:12): Gegen den weiterhin verlustpunktfreien SVGO Bremen III hielt der VSK über die gesamte Spielzeit der Partie gut mit und zog sich achtbar aus der Affäre. Nach gutem Start führte der Außenseiter zu Beginn zwischenzeitlich sogar mit 5:4. In der Folgezeit gelang es den Gästen allerdings nicht, den knappen Vorsprung zu behaupten. Die Bremer drehten die Begegnung, der Tabellensiebte blieb ihnen aber stets dicht auf den Fersen und spielte munter und frech mit.

Nach knappem Rückstand zur Halbzeitpause bog Osterholz-Scharmbeck die Partie im zweiten Spielabschnitt zu einem 19:17 um, musste die Führung aber schnell wieder abgeben und lag prompt mit 20:24 zurück. Unbeeindruckt des Vier-Tore-Rückstandes spielte der VSK weiter mit und hielt den Spielausgang offen. Als Simon Bellis und Marcel Hägermann für die Bremer zum 28:24 trafen (58.), war das Aufeinandertreffen allerdings kurz vor Schluss vorzeitig entschieden.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg (5), Bald, Schwenteck, Elflein (2), Sillje, Schütte (6/1), Engl (5), Horst, Böschen (4/3), Gößling (4).