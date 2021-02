* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Dannenbergs Bianca Niegel. (Fr)

Name: Bianca Niegel

Spitzname: Bibi

Alter: 46

Verein: TSV Dannenberg

Lieblingsposition auf dem Sportplatz: Defensives Mittelfeld, Innenverteidigung

Lieblingsposition im Leben: Mutter und Ehefrau.

Man erkennt mich an: Meiner schrillen Stimme beim Anfeuern.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Fürsorglich, ehrgeizig, kämpferisch.

Meine größte sportliche Leistung: Norddeutscher Vizemeister Ü35-Frauen, Freundschaftsspiel gegen eine Bundesligamannschaft, Pokalfinale.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Auf Trainer zu hören, die keine Ahnung haben.

Das mache ich, wenn ich ein Tor geschossen habe: Die Arme jubelnd hochstrecken und mich bei der Vorlagengeberin bedanken, denn sie ist genauso wichtig.

Was ich beim Fußball schon immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Ich habe mich alles getraut.

Notbremse oder Tor: Natürlich Notbremse!

Werder oder HSV: Werder, nichts anderes.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Ein alter Hase gibt niemals auf.“

Meine schlimmste Angewohnheit: Trotz Verletzung weiterspielen.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Macht das Spiel nicht zu eng.“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Sergio Ramos

Und im Landkreis Osterholz geht sie an: Schwer zu sagen in der Corona-Zeit.

Mit wem würde ich niemals im Aufzug stecken bleiben wollen: Das bleibt mein Geheimnis.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte ... : Alle Mädchen im Umkreis kommen zum Fußballspielen; keine großen Verletzungen; unser Trainer verpflichtet sich für 20 Jahre zu seinem Posten.

Worauf ich stolz bin: Seit 34 Jahren Fußball zu spielen und keine Rote Karte bekommen zu haben, obwohl ich einige verdient gehabt hätte.

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

