Bei der Meisterehrung durch den Verein musste aber nicht etwa Julian Geils, sondern Spartenleiter Volker Guttmann leiden. Er bekam die Sektdusche der jubelnden Akteure ab.

Die erste Ehrung gab es bereits vor dem Spiel. Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski gratulierte den Platzherren zum Titelgewinn und hängte den Spielern Medaillen um. „Ihr macht ganz außergewöhnliche Sachen“, sprach von Kiedrowski verrückte Ergebnisse wie die 4:8-Niederlage in der Hinserie beim FSV Hesedorf/Nartum an. Im Anschluss wies die Staffelleiterin das Heimteam auch noch darauf hin, dass die Partie für den Gast im Kampf um den Relegationsplatz eine große Bedeutung habe. Dieses Hinweises hätte es aber nicht bedurft. „Es ist nur fair den anderen Mannschaften gegenüber, dass wir uns noch einmal angestrengt haben. Dass dabei ein bisschen die Körperspannung gefehlt hat, ist aber auch nur menschlich“, sagte Geils.

Zunächst lange Leerlauf

Die erste halbe Stunde war zum Vergessen. Dann jagte Neuzugang Ernest Markov bei seinem ersten Einsatz von Beginn an den Ball nach einer Rechtsflanke von Marco Grahl unbedrängt unter die Querlatte. Den Gästen fehlten die spielerischen Mittel, um dem Ersten gefährlich zu werden. Während die Gastgeber vor der zweiten Hälfte schon lange auf ihren Gegner warteten, musste einer der beiden Schiedsrichterassistenten den Außenseiter erst aus der Kabine holen. Der wirkte kurzzeitig etwas zielstrebiger und glich auch fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff zum 1:1 aus. Martin Behrendt bediente dabei Pascal Steingröver, der ohne Mühe zum Ausgleich einschoss.

Pascal Steingröver und Justin Brünjes hätten das Spiel in der Folgezeit sogar endgültig kippen können, waren im Abschluss jedoch zu unpräzise. Mit einer Flanke von der linken Seite leitete Marco Grahl das 2:1 von Marcel Meyer ein. Meyer köpfte die Kugel dabei gekonnt gegen die Laufrichtung von BSC-Keeper Tomas Pipiska (69.). Das Team von Coach Tobias Quell bäumte sich aber noch einmal kurz auf. Justin Brünjes beförderte das Spielgerät jedoch nach einem Eckball in Rücklage freistehend drüber. Dann verhinderte TuSG-Schlussmann Timm Korge mit einer starken Parade gegen Pascal Steingröver den erneuten Einstand (78.).

Mit einer einstudierten Ecke sorgte der künftige Landesligist für die Vorentscheidung. Marco Grahl nahm die Hereingabe von Marcel Meyer am langen Pfosten direkt ab und war mit einem herrlichen Seitfallzieher ins kurze Eck zum 3:1 erfolgreich (79.). Nur wenige Sekunden hiernach markierte Marcel Meyer das vermeintliche 4:1, der sich auch durch ein Foulspiel von Tomas Pipiska außerhalb des Strafraums nicht beirren lassen und getroffen hatte. Referee Marvin Hauschild erkannte den Treffer aber nicht an und zeigte Pipiska Rot. Marcel Meyer erzielte aber trotzdem noch das 4:1, an dem Marco Grahl erneut direkt beteiligt war. „Wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gestanden“, bilanzierte TuSG-Trainer Julian Geils.