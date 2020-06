Die Kreispokalsieger werden in diesem Jahr wohl per Los ermittelt (Archivbild). (Ingo Moellers)

Landkreis Osterholz. Bisher war es lediglich eine fixe Idee – jetzt wird es zur Realität. Die Wettbewerbe im Lüneburger Fußball-Bezirkspokal der Männer und Frauen sollen mit einem Elfmeterschießen zu Ende gebracht werden – in kompakter Form an einem Tag. Diese Info hat jüngst der Niedersächsische Fußballverband (NFV) an die entsprechenden Bezirke und Kreise herausgegeben. Und wie es in Corona-Zeiten ja mittlerweile fast üblich ist, so wird es auch diesmal kurios, liest man sich die Auflagen einmal genauer durch.

Dass keine Zuschauer und Fans auf der Anlage erlaubt sein werden, erklärt sich fast von selbst und überrascht auch wenig. So dürfen pro Team maximal acht Personen, bestehend aus sechs Spielern und zwei Offiziellen, am Eingang von zwei „Corona-Beauftragten“ empfangen werden. Die Spieler müssen zu diesem Zeitpunkt bereits umgezogen sein, da die Teams keinerlei Umkleidekabinen zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses Privileg ist nur den Schiedsrichtern vorbehalten.

Der Veranstalter stellt dem Schiedsrichter einen desinfizierten Spielball zur Verfügung. Medienvertretern wird ein gesonderter Bereich am Spielfeldrand zugewiesen. Die Mannschaften, die ausgeschieden sind, müssen die Anlage unverzüglich – möglichst durch einen separaten – Ausgang verlassen. Ausgetragen werden könnte die außergewöhnliche Veranstaltung am Sonntag, 28. Juni, vorbehaltlich der Abstimmung über einen Saisonabbruch 2019/20 auf dem außerordentlichen Verbandstag einen Tag zuvor.

Zumindest für zwei Teams könnte es dann ein ziemlich frustrierender Nachmittag werden. Denn die Verlierer der „Halbfinalspiele“ (MTV Soltau - TuS Harsefeld und SV Ahlerstedt/Ottendorf - MTV Treubund Lüneburg) reisen eventuell für lediglich fünf Elfmeter an. Und die SV Ahlerstedt/Ottendorf und der TuS Harsefeld müssen beide immerhin fast 100 Kilometer fahren, denn stattfinden soll dieser etwas andere Pokalwettbewerb laut „fupa“ auf der Anlage des SV Ilmenau in Melbeck. Keine weite Anreise hat dagegen der Spielausschussvorsitzende Jürgen Stebani, der nur wenige Hundert Meter von der Sportanlage entfernt in Melbeck wohnt – ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Eine Mannschaft aus dem Landkreis Osterholz ist nicht mehr vertreten. Landesligist SV Blau-Weiß Bornreihe war als letzter Landkreisvertreter im Achtelfinale ausgeschieden (6:7 nach Elfmeterschießen beim TSV Etelsen). Bei den Frauen duellieren sich die SG Bröckel/Langlingen und die SG Anderlingen/Byhusen. Der TuS Westerholz ist automatisch für das Finale qualifiziert, da der MTV Barum verzichtet.

Zur Sache

Kreispokal aller Voraussicht nach per Losentscheid

Eine ähnliche Lösung wie auf Bezirksebene wird es in den Wettbewerben des Osterholzer Kreispokals aller Voraussicht nach nicht geben. Wie der Spielausschussvorsitzende Ralf Müller auf Nachfrage erklärte, geht die Tendenz ganz klar Richtung Losentscheid. „Der ganze Aufwand mit all den Hygieneregeln und Vorschriften für drei Minuten Elfmeterschießen, das steht doch wirklich in keinem gesunden Verhältnis“, sagt Müller. Auch in den Nachbarkreisen deute vieles auf eine ähnliche Entscheidung hin. „Die Mannschaften haben seit drei Monaten nicht gespielt und sind mittlerweile fast alle in der Sommerpause. Da kann ich den Vereinen doch jetzt ein Elfmeterschießen nicht wirklich als tolle Sache verkaufen“, ergänzt Müller. Zudem gebe es bei den Altherren und Ü40-Senioren in diesem Sommer auch keinen Bezirks- beziehungsweise Niedersachsenentscheid, für den man sich qualifizieren könne. Sollte es tatsächlich so kommen, könnten schon auf der Vorstandssitzung am kommenden Dienstag die entsprechenden Lose gezogen werden. Eine offizielle Ehrung werde es aber nicht geben. „Wir hoffen da einfach auf das Verständnis der Teams“, so Ralf Müller.