Puh, wie konnte das passieren? Eik Hapke und der TV Lilienthal verspielten eine Pausenführung. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Es war kein gutes Wochenende für die Mannschaften aus dem Landkreis Osterholz in der Handball-Bremenliga. Alle drei Teams kassierten Niederlagen. Während es für den HV Grasberg im Topspiel bei der SG Arbergen-Mahndorf II (26:27) noch die erste Saisonniederlage war, haben der VSK Osterholz-Scharmbeck (23:26 gegen SVGO III) und der TV Lilienthal (18:25 gegen Werder Bremen) nun einen echten Fehlstart hingelegt.

TV Lilienthal – SV Werder Bremen 18:25 (8:6): Und dabei war der Start so vielversprechend für die Gastgeber. Wie schon in der Vorwoche gegen Grasberg erspielte sich die Mannschaft von Benedikt Wendler ein Chancenplus und ging, auch dank einer extrem starken Verteidigung, mit 6:2 in Führung. Aus dem Spiel heraus traf Lilienthal in der ersten Halbzeit danach aber nicht mehr. Christian Arlt verwandelte noch zwei Siebenmeter, ansonsten passierte auch auf der anderen Seite wenig, denn die Abwehr der Hausherren hielt weiter stand. So ging Lilienthal mit einem knappen 8:6-Vorsprung in die Pause.

Aus unerklärlichen Gründen schaffte es der Gastgeber aber nicht, diese Leistung auch im zweiten Abschnitt abzurufen. Die gleiche Abwehr zeigte jetzt eine Schwäche nach der anderen. Christian Link traf zwar noch zum 9:6, danach lief aber wenig zusammen. Bei 12:11 durch Jörn Janssen hatte der TVL seine letzte Führung. In den letzten zehn Minuten machte es Werder dann deutlich.

Beim Stand von 17:18 aus Lilienthaler Sicht gelang den Gästen ein 7:1-Lauf, der in der verdienten 18:25-Pleite für die Hausherren mündete. Pech im Abschluss kam beim Wendler-Team auch noch dazu. Mehrere Male wurde der Pfosten angepeilt. „Auch im dritten Spiel hintereinander konnten wir keine 20 Tore erzielen“, ärgerte sich Wendler.

TV Lilienthal: Schulaew, Dietrich; Meyer (5), Janssen (4), Arlt (4/4), Semken (2), Berthold (1), Link (1), Hapke (1), Letzsch, Herrmann.

SG Arbergen-Mahndorf II – HV Grasberg 27:26 (12:10): Die erste Pleite erfolgte im Spitzenspiel. Vor dem Spiel hatten die Grasberger Trainer Jürgen Stanek und Martin Behrens gewarnt: „Dieses Spiel gewinnt die willensstärkere Mannschaft.“ Im ersten Durchgang übernahmen die Hausherren komplett die Kontrolle über das Spiel. Abstimmungsprobleme in der Deckung führten dazu, dass Arbergen-Mahndorf immer wieder seinen Kreisläufer in Position bringen konnte. „Die Demotivation war manchen Spielern anzumerken“, erkannte Carsten Buschmann.

Der HVG-Akteur sah aber auch, dass seine Mannschaft im zweiten Abschnitt deutlich engagierter auftrat. Der Spielfluss litt allerdings unter der nun starken Verteidigung, denn gleich fünfmal musste einer der Gäste auf die Strafbank. Trotzdem ging Grasberg zwischenzeitlich sogar in Führung. Durch fehlendes Glück von der Siebenmeter-Linie verpasste das Stanek-Team jedoch einen Punktgewinn und musste sich knapp mit einem Tor geschlagen geben.

Für das Rückspiel hofft Buschmann derweil auf die Unterstützung der eigenen Fans: „Da werden wir deutlich engagierter ins Spiel starten.“

HV Grasberg: Wiggers; Schröder (6/1), Hansel (5), Schnaars (10), Buschmann (2), Hilbert, Böttcher, Mathis Iwen, Lennart Iwen.

VSK Osterholz-Scharmbeck – SVGO Bremen III 23:26 (9:13): Auch für den VSK Osterholz-Scharmbeck lief es erneut nicht gut. Gerade die Anfangsphase verschliefen die Kreisstädter komplett. Nach fünf Minuten führte der Gast bereits mit 4:0. Und auch in der Folge bekam der VSK selten Zugriff. Stattdessen erhöhte Oslebshausen auf 10:4. „Uns fiel es schwer, Zugang zum Spiel zu finden“, merkte Clemens Böschen an.

Trotzdem kam seine Mannschaft bis zur Pause wieder auf vier Tore ran. Zu viel mehr reichte es aber auch im zweiten Abschnitt nicht. Der SVGO III hielt immer einen komfortablen Abstand von mindestens drei Toren Differenz. „Es war eine verdiente Niederlage, da wir mannschaftlich geschlossen zu wenig Einsatz im Spiel hatten“, monierte Böschen, der sich selbst immerhin noch fünfmal in die Torschützenliste eintrug. Jetzt freut sich die Mannschaft auf die vierwöchige Spielpause: „Anschließend wollen wir besser in den nächsten Saisonabschnitt starten.“

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg (2/1), Hilse (2), Bald (2), Elflein (3), Silije (3), Engl (1), Fricke (5/2), Horst, Böschen (5), Gößling.