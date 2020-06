Eva John vom TC Lilienthal (Frei)

Eva John: Wir sind gerade sehr damit beschäftigt, die Punktspiele zu planen. Die ganze Organisation begann ja einst mit den Überlegungen, ob und wann sie stattfinden können, aber auch welche Mannschaften überhaupt spielen dürfen, beziehungsweise unter diesen Bedingungen auch tatsächlich wollen. Seit Montag ist auch unsere Halle geöffnet, mittlerweile sind Doppel ebenfalls wieder erlaubt. Ich bin sozusagen immer auf dem Sprung und verfolge das Tagesgeschehen, also was wann wieder gemacht werden darf. Ich bin sehr gespannt, wie die Punktspiele dann wirklich ablaufen. Es wurden sich zwar intensive Gedanken gemacht, wie die Anforderungen alle umzusetzen sind, doch halten sich in der Praxis dann tatsächlich alle Akteure daran? Man muss schließlich bedenken, dass 75 Prozent unserer Mannschaften trotzdem im Einsatz sein werden, und manchmal mehrere Partien auf der Anlage zeitgleich stattfinden. Selbst habe ich zwar den Traum, noch mal irgendwann wieder zum Schläger zu greifen, aber momentan lassen es meine Knie nicht zu. Daher halte ich mich mit Spaziergängen und dem Fahrrad fit.

Das ist eine schwierige Frage! Viele Lockerungen kann ich verstehen, wobei ich beim Blick auf den Profifußball schon Bauchschmerzen habe. Gerade wenn ich sehe, was die schon wieder alles dürfen, große Tennisturniere, bei denen zugegebenermaßen Zuschauer benötigt werden, aber parallel abgesagt werden. Als Außendienstmitarbeiterin im Lebensmittelhandel trage ich jeden Tag eine Maske. Ich empfinde sie als störend und durchaus als Herausforderung, dennoch ist es wohl die richtige Art, so mit der Situation umzugehen.

Es war problematisch, dass ich meine Familie nicht wie gewünscht besuchen durfte. Gerade meinen Vater, der in einer Pflegeresidenz in Tarmstedt lebt, konnte ich wochenlang nicht sehen. Ich habe ansonsten gar nicht so viel von den Einschränkungen mitbekommen, da mein Beruf zu den systemrelevanten zählt. Deshalb durfte ich jeden Tag unterwegs sein und konnte zu meinen Kunden, wenn sie es denn zugelassen haben, fahren. Ich habe in den letzten Monaten viel Zeit im Garten verbracht. Wenn Blumen schön blühen, geben sie einem so viel von der Mühe, die man dort reingesteckt hat, zurück. Durch die Krise bin ich nun auch im Zeitalter von Skype und Videokonferenzen angekommen. Das war eine spannende Erfahrung, die wir beim Tennis auch gleich innerhalb des Vorstands genutzt haben. Es wäre toll, wenn man sich dadurch auch zukünftig so manche umweltschädigende Autofahrt sparen könnte.

Ich kann nach wie vor meinen Vater nicht spontan besuchen. Stattdessen muss ich mich anmelden und darf auch nur maximal eine halbe Stunde bleiben. Am schlimmsten ist aber, dass wir uns nicht in den Arm nehmen dürfen. Nähe ist in Pflegeheimen nun mal nach wie vor ein absolutes Tabuthema. Ansonsten fühle ich mich nicht mehr eingeschränkt. Selbst zum Italiener kann ich wieder gehen, ich liebe einfach das Ambiente dort.

Eva John, 56 Jahre alt, Tennis-Leistungssportwartin des TC Lilienthal

