Torben Berner, Angreifer in Lübberstedts zweiter Mannschaft, konnte nicht an die zuletzt so überzeugende Leistung anknüpfen. (ANDREAS KALKA)

Lübberstedt. Am letzten Spieltag der Faustball-Bezirksoberliga ist die Lübberstedter Erste doch noch an die Tabellenspitze vorgestoßen und hat den Titelgewinn perfekt gemacht: Der MTV I gewann in Harsefeld beide Spiele mit 2:0, während die bisher führende Zweite in Lamstedt dem SV Düdenbüttel unerwartet mit 0:2 unterlag, gegen den MTSV Selsingen aber einen 2:0-Erfolg schaffte. Die Meisterschaft wurde am Ende bei drei punktgleichen Mannschaften durch knapp unterschiedliche Satzverhältnisse entschieden.

„Wir müssen und wollen auch aufsteigen“, bekräftigte Brian Hünken, Schlagmann des MTV I, nach dem Titelgewinn und ergänzte noch: „Seit Jahren waren wir immer Erster und durften nicht aufsteigen.“ Hünken meinte damit die bisher fehlende Jugendmannschaft im Spielbetrieb, die Voraussetzung für ein Männerteam ab Verbandsliga ist. In jener Klasse hatten die Lübberstedter zuletzt in der Saison 2013/2014 gespielt.

MTV Lübberstedt I – MTV Oldendorf 2:0 (11:7, 11:6): Gegen den Tabellenvorletzten lag Lübberstedt in beiden Sätzen stets in Führung. Oldendorfs Schlagmann brachte durchaus gefährliche Bälle über die Leine, doch die MTV-Abwehr stand sicher, leistete sich kaum Fehler „Nur bei den Vorlagen hatten wir eine ziemliche Streuung“, monierte Hünken, weshalb er und sein Nebenmann im Angriff, Tjorben Prigge, hätten „zaubern“ müssen, um die Bälle gewinnbringend ins gegnerische Feld zu schlagen. „Tjorben ist dabei an seiner Aufgabe gewachsen“, lobte Hünken den früher nur in der Abwehr spielenden Prigge.

MTV Lübberstedt I – SV Armstorf 2:0 (11:7, 11:9): Die Armstorfer versuchten, Lübberstedts Hauptangreifer Hünken aus dem Spiel zu nehmen. Doch dank Prigge konnte der MTV variabel darauf reagieren und die Bälle auch konsequent versenken. Das schien sich im zweiten Satz fortzusetzen. Mit 10:6 führte Lübberstedt bereits, als Hünken eine Fehlangabe schlug und der Gegner das zu einer kurzen Aufholjagd nutzte. Aber mit zwei Gutbällen zum Schluss machte Brian Hünken alles klar: „Aber ich habe mir dabei wohl eine Schulterverletzung zugezogen. Nur gut, dass ich die jetzt in Ruhe auskurieren kann.“

MTV Lübberstedt II – SV Düdenbüttel II 0:2 (10:12, 9:11): Mit dieser Niederlage leistete der MTV II unfreiwillig Schützenhilfe für die eigene Erste, die somit in der Tabelle vorbeiziehen konnte. Was so natürlich nicht gewollt war. „Düdenbüttel hat uns echt die Stirn geboten“, staunte Olaf Marggraff über einen unerwartet starken Gegner. Lübberstedts Kapitän räumte aber auch ein, dass sein Team nicht die gewohnte Stärke entwickelte, die ihm Anfang Januar noch die Tabellenführung ermöglicht hatte: „Wir hatten zu viele Eigenfehler.“

Im ersten Satz führte Lübberstedt schon mit 10:9, ehe der Gegner mit drei Gutbällen in Folge den Spieß doch noch umdrehte. Angreifer Torben Berner, zuletzt in blendend guter Form, hatte nicht seinen besten Tag. Abwehrspieler Michael Berner rüffelte seinen Vetter: „Er hat sich fünf Angabenfehler geleistet.“ Im zweiten Satz ein ähnliches Bild: Lübberstedt, das bis zum 5:5 noch alles offen gehalten hatte, musste den keinesfalls überragend spielenden Gegner vorbeiziehen lassen.

MTV Lübberstedt II – MTSV Selsingen 2:0 (11:3, 12:10): „In der Kabine haben wir uns die Meinung gegeigt“, berichtete Olaf Marggraff. So sei man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Auch dank einer Umstellung – Christian Stelljes für Marggraff, Lutz Garke für Michael Berner – setzte sich der MTV in einem stark gespielten ersten Satz völlig ungefährdet mit 11:3 durch. Nur im zweiten Durchgang wurde es dann wieder etwas enger.

MTV Lübberstedt I: Hünken, Prigge, Nico Mysegades, Struwe, Glunz, Mathis Lütjen

MTV Lübberstedt II: Markus Berner, Torben Berner, Brockmann, Marggraff, Michael Berner, Garke, Stelljes