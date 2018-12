Ritterhudes Spitzenspieler Andre Binder bestätigte seine aufsteigende Leistungskurve, auch wenn er im ersten Einzel mit 2:3 unterlag. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. In ihrem letztes Hinrundenspiel der Verbandsliga Nord haben die Tischtennis-Herren der TuSG Ritterhude nur einen mageren Punkt verbucht. Beim 8:8 gegen den siebtplatzierten TV Hude II war auf jeden Fall mehr möglich für den Fünften. Die Satzbilanz von 35:29 zeigt auf, wie dominant die Ritterhuder spielten, zumal in Bestbesetzung. Fünfmal fielen die Entscheidungen erst im fünften Satz – freilich nur einmal zugunsten der Gastgeber. Die schienen nach der 3:0-Doppelführung schon klar auf die Siegerstraße eingebogen zu sein. Doch in den Einzeln verspielten sie die Chance auf zwei Zähler.

Während Andre Binder/Stefan Pankow gegen Marco Stüber/Klaus Krabbe sich klar mit 3:0 durchsetzten, mussten Jens Schlake/Lars Hausmann gegen Finn Oestmann/Dietmar Scherf in den vierten Satz und Siegfried Wagner/Frank Mühlmann gegen Florian Krabbe/Julian Meißner in den fünften, um zu punkten. TuSG-Spitzenspieler Binder unterlag dann Stüber mit 2:3, setzte sich später aber gegen Oestmann mit 3:1 durch und bestätigte damit seine aufsteigende Leistungskurve.

Großer Pechvogel war Ritterhudes Nummer zwei Jens Schlake: Er führte sowohl gegen Finn Oestmann als auch gegen Marco Stüber deutlich mit 2:0, hatte Matchbälle und verlor trotzdem jeweils mit 2:3. Kapitän Frank Mühlmann verglich sein Spiel gegen Florian Krabbe mit einem sportlichen Albtraum. Nach dem 12:14, 11:5, 10:12,11:4 und 11:13 resümierte er: „Ich weiß nicht, ob ich jemals fast zehn Punkte mehr als der Gegner gemacht und trotzdem verloren habe.“ Alle drei abgegebenen Sätze verlor er in der Verlängerung, als er seine Satzbälle nicht nutzte.

In der Mitte hatte Abwehrspieler Siegfried Wagner gegen zwei sehr routinierte Gegner einen schweren Stand. Gegen Scherf unterlag er klar mit 0:3, gegen Klaus Krabbe stand ein 1:3 zu Buche, wobei es im vierten Satz mit 18:20 extrem tief in die Verlängerung ging. Dafür setzte sich Stefan Pankow glatt gegen Meißner durch, doch später unterlag er Florian Krabbe mit 2:3.

Lars Hausmann hielt die Ritterhuder mit einem in der Höhe (3:0) unerwarteten Sieg gegen Scherf im Spiel, sodass mit dem 6:8-Zwischenstand noch nichts verloren war. Und die Ritterhuder bewiesen Nervenstärke. Mühlmann riss sich nach dem Rückschlag noch mal zusammen und bezwang mühelos Meißner mit 3:0. Das Schlussdoppel Binder/Pankow hatte beim 3:1 ebenfalls keine Probleme. Das Duo musste zum fünften Mal in den neun Hinrundenpartien ins Schlussdoppel und sicherte zum fünften Mal einen Zähler.

Insgesamt sind die Ritterhuder mit der Hinrunde nach dem Fehlstart (2:8) durchaus zufrieden. „Ich bin optimistisch, dass wir die Klasse frühzeitig halten“, wagt Mühlmann eine Prognose. Zumal noch gehörig Luft nach oben sei. Der Mannschaftsführer weist übrigens als einziger eine positive Einzelbilanz auf (11:4) im Gegensatz zu Binder (5:13), Schlake (6:11), Wagner (6:11), Hausmann (4:8) und Pankow (6:10).

TuSG Ritterhude - TV Hude 8:8: Binder/Pankow - Stüber/Klaus Krabbe 3:0 (11:9, 11:9, 11:7); Schlake/Hausmann - Oestmann/Scherf 3:1 (11:5, 9:11, 11:5, 11:7); Wagner/Mühlmann 3:2 (11:7, 10:12, 8:11, 11:2, 11:8); Binder - Stüber 2:3 (11:5, 8:11, 4:11, 11:8, 8:11); Schlake - Oestmann 2:3 (11:7, 11:9, 7:11, 9:11, 8:11); Wagner - Scherf 0:3 (8:11, 7:11, 5:11); Hausmann - Klaus Krabbe 0:3 (5:11, 12:14, 8:11); Pankow - Meißner 3:0 (11:6, 11:3, 11:3); Mühlmann - Florian Krabbe 2:3 (12:14, 11:5, 10:12, 11:4, 11:13); Binder - Oestmann 3:1 (11:7, 15:13, 11:13, 11:5); Schlake - Stüber 2:3 (11:4, 11:2, 9:11, 4:11, 10:12); Wagner - Klaus Krabbe 1:3 (8:11, 8:11, 11:5, 18:20); Hausmann - Scherf 3:0 (11:4, 11:8, 11:9); Pankow - Florian Krabbe 2:3 (6:11, 11:8, 4:11, 13:11, 6:11); Mühlmann - Meißner 3:0 (11:7, 11:5, 11:7); Binder/Pankow - Oestmann/Scherf 3:1 (11:5, 11:2, 11:13, 11:7) TMÜ