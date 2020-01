Standen auch schon gemeinsam auf dem Feld: Ingo von Oesen (links) mit Sohnemann Keno vom TSV Steden/Hellingst. (Christian Kosak)

Steden/Hellingst. 25 Fußballer aus Leidenschaft aus elf Kreisvereinen haben fast vor Jahresfrist den Schiedsrichterschein erworben. Der TSV Steden/Hellingst darf für sich beanspruchen, beim bislang letzten Winter-Lehrgang Vater und Sohn für den Umgang mit der Pfeife gewonnen zu haben. Ingo und Keno von Oesen werden seit der Spielzeit 2018/19 auf der Liste der Unparteiischen des NFV-Kreises Osterholz geführt.

Dem Fußballsport haben sich Sohn Keno und Vater Ingo von Oesen mit Leib und Seele verschrieben. Bei den beiden Stedenern, die unweit der Sportanlage ihr Zuhause haben, schlagen sozusagen zwei Herzen in einer Brust. Als Spieler (Keno) und Betreuer (Ingo) des U15-Bezirksligisten JSG Steden/Hambergen sowie als Schiedsrichter auf den Spielfeldern des Kreisfußballverbandes Osterholz. Trainer und Referee Simon Fuhr (TSV Steden/Hellingst) brachte vor einem Jahr den Stein ins Rollen, um Vater und Sohn von Oesen für das Schiedsrichterwesen zu begeistern.

Diesen Schritt haben Keno und Ingo von Oesen bis heute überhaupt nicht bereut. Unter Ausbilder Marcus Nettelmann (Beckedorf) wurde den Teilnehmern beim Kompaktlehrgang zu Beginn des Sportjahres 2019 das Grundwissen der 17 Fußballregeln vermittelt. „Er hat es wirklich gut rübergebracht“, lobte Keno von Oesen seinen Ausbilder. „Es war ziemlich abwechslungsreich“, denkt auch Ingo von Oesen gerne an den Kurzlehrgang zurück. Chris Barnick (TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf) und Patrik Feyer (FC Hansa Schwanewede) trugen mit zum gelungenen Lehrgang bei. Nach der von Jürgen Bockelmann (SV Ahlerstedt/Ottendorf) abgenommenen Prüfung liegen die ersten Spieleinsätze längst hinter Vater Ingo und Sohn Keno von Oesen.

Ingo von Oesen, der als Junge auf den Nachnamen Freye hörte, ist oft auch als Zuschauer auf dem Sportplatz. „Wenn du selbst auf dem Platz angemeckert wirst, ist das schon was anderes“, stellte der Schiedsrichter des TSV Steden/Hellingst fest. Für den Sohn verliefen die ersten Schiedsrichtereinsätze zum Glück positiv. „Die ersten beiden Spiele mit Patrik Feyer bei der Sportwoche in Bornreihe waren leichter als erwartet“, bekundet Assistent Keno von Oesen. Die beiden Hobbykicker sind sich der Situation bewusst, dass zur Ausübung des Schiedsrichterwesens mit all seinen Schwierigkeiten vor allem ein gutes Stellungsspiel zählt.

Das Spiel laufen lassen

„Auf dem Großfeld ist es wichtig, gut zu stehen, dass man es richtig sieht“, bekräftigen Keno und Ingo von Oesen unisono. Mit Kritik am Spielfeldrand können die Stedener gut leben. „Herr Schiedsrichter, dass müssen sie aber noch mal üben“, bekam Keno von Oesen beispielsweise nach einem Schiedsrichtereinsatz zu hören. Ingo von Oesen hat sich zur Maxime gesetzt, immer relativ viel laufen zu lassen. „Wenn es schlimm wird, würde ich auch durchgreifen“, hat sich der 50 Jahre alte Tischler zum Maßstab gesetzt. Der dreifache Familienvater legt als Unparteiischer aber auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage.

„Ich stelle die Ohren auch mal auf Durchzug“, pflegt Ingo von Oesen meist einen kameradschaftlichen Umgangston. Den Stedener Schiedsrichtern ist aufgefallen, dass die Sitten auf den Sportanlagen rauer geworden sind. „Die Eltern sind manchmal schlimmer als die Jugendtrainer“, gibt Ingo von Oesen zu bedenken. Angesichts nachlassender Disziplin auf den Sportplätzen wurde deshalb bereits vor Jahren die Eltern-Zone eingeführt, um die Schiedsrichter immerhin ein bisschen zu schützen. Sohn Keno von Oesen sammelte auch bereits negative Erfahrungen.

„Bei manchen Leuten muss ich manchmal schmunzeln, was die für Schwachsinn erzählen“, sagt der 14-jährige Schüler der neunten Klasse des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck. Die beiden Hobby-Schiedsrichter haben die kniffligen Aufgaben mit der Pfeife auch deshalb in Angriff genommen, um damit ihrem Stammverein TSV Steden/Hellingst zu helfen. „Der Verein hatte letztes Jahres hohe Strafen wegen fehlender Schiedsrichter zu bezahlen. So kannst du auch etwas für den Verein tun“, entgegnet Ingo von Oesen. Vater und Sohn standen auch bereits gemeinsam als Schiedsrichter auf dem Platz. Als Assistent in der Herren-Kreisliga Osterholz unter Referee Joachim Pankoke (Neu St. Jürgen).

Sohn Keno von Oesen erlebte zuletzt als Assistent in einem Spiel bereits zwei Feldverweise hautnah mit. Die umfangreichen Regeländerungen zur Spielzeit 2019/20 sind für das von Oesen-Duo längst in Fleisch und Blut übergegangen. „Die Sachen haben wir vorher angelesen. Von daher war es nicht so schwierig mit den neuen Regeln“, deutet Keno von Oesen an. Die beiden Schiedsrichter sind selbstkritisch genug, um auch Defizite einzugestehen. „Wir sind auch nur Menschen. Wo Menschen entscheiden, passieren Fehler“, betont Ingo von Oesen.

Gute Erinnerungen

Etwas vermisst haben die beiden Schiedsrichter bei ihren ersten Spielleitungen einen Partner an der Seitenlinie, der mit Tipps und Anregungen hilfreich zur Seite steht. Der erste Eindruck als Unparteiischer war dennoch allemal positiv. Ingo von Oesen meisterte seine erste Prüfung auf dem Platz beim Ü40-Seniorenspiel 1. FC Osterholz-Scharmbeck gegen TuSG Ritterhude. Angenehm in Erinnerung behielt auch Sohn Keno von Oesen sein erstes Spiel der U13-Junioren zwischen dem FC Hambergen und dem SV Lilienthal-Falkenberg: „Da habe ich Lob von Trainer Marco Simanek bekommen. Das Spiel hat Spaß gemacht.“

Die Herausforderungen auf den Sportplätzen haben Vater und Sohn von Oesen mit viel Herzblut angenommen. „Ich finde es super, dass du so die andere Seite des Fußballsports kennenlernst. Allein schon für die Persönlichkeitsentwicklung ist die Aufgabe als Schiedsrichter gut“, bilanziert Ingo von Oesen. Der Stammverein TSV Steden/Hellingst stattete vor knapp einem Jahr seine neuen Unparteiischen, neben Ingo und Keno von Oesen noch Roan Lange, mit einer Schiedsrichterkluft aus. Der Verein aus dem Nordkreis stellt übrigens nach Jahrzehnten wiederum Vater und Sohn als Schiedsrichter des Kreisfußballverbandes Osterholz. Zuvor waren Vater Günter und Sohn Sascha Drews mit der Pfeife auf den Sportanlagen der Hamme-Wümme-Region unterwegs.

Zur Sache

Neuer Schiedsrichterlehrgang startet am 13. Januar

Fast alle Vereine im Landkreis Osterholz suchen händeringend Schiedsrichternachwuchs. Und fast keinem Klub gelingt es, ausreichend Sportler von der Ausbildung zum Schiedsrichter zu überzeugen. So gibt es Jahr für Jahr immer weniger Unparteiische, was den Kreisverband um den Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses, Thomas Rehberg, zusehends vor Probleme bei der Spielbesetzung stellt. Nun gibt es wieder einmal die Möglichkeit, den Schiedsrichterschein zu erwerben.

Der Kreisverband startet am 13. Januar mit dem neuen Ausbildungskurs. In acht Einheiten zu je zweieinhalb Stunden lernen die Teilnehmer die Fußballregeln kennen, um dann Ende Februar die Abschlussprüfung zu absolvieren. Danach findet noch an zwei Abenden eine Einweisung in die Praxis statt. „Generell benötigen wir nicht nur junge Schiedsrichter-Anwärter, sondern auch ältere. Gerade im Altersbereich von Mitte 20 bis Anfang 40 sind wir nominell nicht so gut aufgestellt und könnten den einen oder anderen neuen Schiedsrichter dieser Altersgruppe sehr gut gebrauchen“, berichtet Thomas Rehberg, der aber natürlich auch weiß, warum es so schwer ist, geeigneten Nachwuchs zu finden: „Die Spieler können am leeren Tor vorbeischießen, einen Kurzpass über drei Meter nicht zum Mitspieler bringen, oder die Abseitsregel nicht kennen. Und bei den meisten Fehlern werden sie sogar noch getröstet. Aber wehe, wenn der Schiedsrichter mal einen Einwurf falsch entscheidet. Dann bricht gleich eine Welt zusammen.“

Gleichwohl, und das scheinen viele Fußballer heutzutage immer öfter zu vergessen, ist ohne den Mann in Schwarz eben kein Fußballspiel möglich. Deshalb hofft Rehberg, dass sich noch ein paar Aspiranten anmelden. Immerhin hatten sich bis zum Sonntagabend bereits 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Doch auch für Spätentschlossene besteht noch die Chance zur Teilnahme. Bis zum Donnerstag, 9. Januar ist das noch möglich. Entweder direkt über die Vereine oder den Osterholzer Schiedsrichterlehrwart Marcus Nettelmann (Marcus.Nettelmann(at)t-online.de). Genauere Details zum anstehenden Lehrgang sind auf der Homepage des Kreisverbandes zu finden (www.nfv-osterholz.de). Übrigens: Für den Erwerb des Schiedsrichterscheins ist es keine Voraussetzung, selbst aktiver Fußballer zu sein.