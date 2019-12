Bezirksliga 3: Mit dem TV Sottrum stellt sich beim VSK Osterholz-Scharmbeck der Meister 2018/19 der Kreisliga Rotenburg vor. „Das Hinspiel war extrem schwer. Die Sottrumer sind sehr stabil“, denkt Co-Trainer Frank Müller ungern an die 0:1-Niederlage vom dritten Spieltag zurück. Lennart Holzkamm besiegelte mit einem sehenswerten Freistoß die VSK-Pleite. Björn Husmann, Fabian Thiel und Dennis Riemer sind bei den Grün-Weißen angeschlagen, ihr Einsatz ist ungewiss. „Die Woche Pause war nicht so günstig für uns“, erklärt Müller nach dem Spielausfall der Vorwoche. Zuvor hatte der VSK mit zwei Siegen in Folge aufgewartet. Bei den Sottrumern ist Linksverteidiger Joshua Hüsing nach seiner Roten Karte gesperrt.

Sonntag, 14 Uhr, Stadion Klosterholz