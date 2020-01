Bornreihe. Von 17 bis 21.30 Uhr messen in der Pestalozzihalle in Rotenburg insgesamt acht Herrenteams ihre Kräfte. Der SV Blau-Weiß Bornreihe steht dabei in der Gruppe B nacheinander auf dem Prüfstand mit Gastgeber Rotenburger SV (17.45 Uhr), den VfL Visselhövede (18.45 Uhr) und den TSV Etelsen (19.45 Uhr). Die Gruppe A bilden bei der Konkurrenz der Heeslinger SC, TuS Zeven, die SG Unterstedt sowie der Rotenburger SV II. Das Endspiel erwartet der Veranstalter nach den beiden Halbfinalspielen sowie dem Spiel um Platz drei gegen 21.20 Uhr.