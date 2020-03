Jana Müller-Schmidt (Ralf Görlitz)

Osterholz-Scharmbeck. Ganz schön unvernünftig sei sie gewesen, sagt Jana Müller-Schmidt rückblickend. Die Kugelstoßerin des VSK Osterholz-Scharmbeck flog nämlich Mitte März nach Portugal, also genau zu jener Zeit, als die Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits deutlich größere Ausmaße angenommen hatten. Die Hallen-Europameisterschaft der Senioren, die vom 15. bis 21. März in Braga stattfinden sollten, waren aufgrund des grassierenden Virus bereits vorher abgesagt worden. Und trotzdem machte sich Jana Müller-Schmidt auf den Weg nach Portugal. Es war ja alles bezahlt, und auf die Reise verzichten, wollte sie dann auch nicht. Also flog die Kreistädterin los – und wurde wieder früher nach Hause geschickt, als es ihr lieb war.

Diese Reise („Wir waren zum Schluss die einzigen Gäste im Hotel“) wird unvergessen bleiben, dabei sollte „Braga 2020“ vor allem sportlich in Erinnerung bleiben. „Der Plan war, die Europameisterschaft mit Weltrekord zu gewinnen“, sagt Jana Müller-Schmidt. Das klingt nicht nur selbstbewusst, das ist es auch. Aber die Kreisstädterin hat gute Gründe für dieses ambitionierte Vorhaben gehabt. Jana Müller-Schmidt hatte gerade erst zuvor bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Erfurt für Aufsehen gesorgt. 14,39 Meter! Damit schrammte sie um nur 14 Zentimeter am Weltrekord vorbei.

Was Müller-Schmidt, die in die Altersklasse W55 aufgerückt ist, nicht nur den sicheren Sieg einbrachte. Sie deklassierte die Konkurrenz nahezu. Die Zweitplatzierte Barbara Gähling stieß die Drei-Kilo-Kugel 1,99 Meter kürzer als die Kreisstädterin. „Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich so weit stoßen würde“, gibt die 55-Jährige offen zu. Die Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften liefen nicht ohne Komplikationen, machte ihr doch eine Erkältung zwei Wochen vorher arg zu schaffen. Aber in Erfurt explodierte die VSK-Athletin förmlich. „Mein Ziel war eigentlich, zwischen 13,80 und 13,90 Meter zu landen“, erzählt sie und fügt an: „Die Drei-Kilo-Kugel verzeiht keine Fehler, aber wenn du sie richtig triffst, kann sie dein Freund werden.“ Jana Müller-Schmidt und ihre Kugel wurden an diesem Tag sogar richtig gute Freunde. Fast überflüssig zu erwähnen, dass die Kreisstädterin mit jedem ihrer Versuche Deutsche Meisterin geworden wäre. Die Hoffnungen, mit dem Eintritt in die neue Altersklasse Vorteile gegenüber der Konkurrenz zu haben, wurden erfüllt – aber immerhin ist Jana Müller-Schmidt jetzt auch eine der Jüngsten im Feld.

Entsprechend hoch waren die Erwartungen für die Senioren-EM in Braga, ehe die Corona-Pandemie alle Pläne zerschlug. Erst die der Sportlerin, dann der Urlauberin. „Dabei war es zu dem Zeitpunkt, als ich geflogen bin, noch nicht ganz so schlimm“, erzählt Jana Müller-Schmidt. Die Lage wurde dann aber doch immer schlimmer, mit der Folge, dass die Kugelstoßerin wieder abreisen musste. Gelohnt zu bleiben hätte es sich eh kaum, weil die Läden, Bars und Restaurants bereits geschlossen hatten. Urlaub sieht definitiv anders aus!

Genauso wie das Training. Die Auswirkungen der Corona-Krise für sie sind als Individualsportlerin nicht gravierend, aber dennoch spürbar. Denn ihre gute Verfassung verdankt sie in erster Linie ihrem Beruf als Fitnesstrainerin. „Bei 16 Kursen in der Woche bist du automatisch fit“, sagt sie. Aber auch das falle gerade flach, also muss auch sie sich in den heimischen vier Wänden Alternativen überlegen – und warten, bis ein normaler Trainingsbetrieb wieder möglich ist. Wann immer dies auch sein wird. Jana Müller-Schmidt glaubt an ein gutes Ende. Sie ist nicht der Typ, der „den Kopf in den Sand steckt“, sagt sie – und doch musste sie jüngst den nächsten Nackenschlag hinnehmen.

Die Senioren-Weltmeisterschaft, die vom 20. Juli bis 1. August in Toronto stattfinden sollten, wurde am vergangenen Mittwoch abgesagt. Jana Müller-Schmidt hatte ihre Reise dorthin fest geplant. „Meine Teilnahme an internationalen Turnieren war vorher oft aus finanziellen Gründen nicht zustande gekommen“, hatte sie noch vorher gesagt.