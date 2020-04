Jana Müller-Schmidt, 55 Jahre alt, Kugelstoßerin des VSK Osterholz-Scharmbeck (FR)

Jana Müller-Schmidt: Normalerweise gebe ich als Fitnesstrainerin 16 Kurse in der Woche, insofern ist es vielleicht mal ganz gut, dass der Körper etwas runterfahren kann. Aber ich bin jetzt in der siebten Woche in Folge in Kurzarbeit und kann gar nicht tätig sein. Deshalb fällt mir langsam die Decke zu Hause auf den Kopf. Freies Training mache ich hier natürlich, aber mich hat auch die Motivation gerade verlassen.

Mein Freund und ich können mit der Ruhe nicht richtig umgehen. Spätestens nach zwei Stunden geht es in meinen asiatischen Garten, wo kleine Projekte anstehen. Wir haben jetzt auch einen Pool, in den ich schon einmal gehüpft bin. Ansonsten drehe ich Videos für meinen eigenen YouTube-Kanal. Mit Pilates, funktionellem Training sowie Rücken- und Bauchübungen zeige ich, wie man auch zu Hause in Bewegung bleiben kann.

Ehrlich gesagt meine Motivation, die völlig im Keller ist. Ich hatte in diesem Jahr das Ziel, Weltrekord zu stoßen, nachdem mir zuletzt in Erfurt nur 14 Zentimeter fehlten. Ich würde so gerne alleine wieder in den Ring. Dass die Sportplätze in Bremen wieder geöffnet haben, ist ein leichter Hoffnungsschimmer. Auf eine Kino-Komödie oder etwas mit „Herz-Schmerz“ hätte ich auch mal wieder Lust. Ob ich meine Mama an ihrem Geburtstag Mitte Mai in Schwerin besuchen kann, ist noch fraglich. Meine Kinder wiederum wohnen in Baden-Württemberg, und eigentlich sehe ich sie gar nicht so oft. Aber jetzt, da es gar nicht möglich ist, vermisse ich sie noch mehr und werde mich, sobald ich darf, ins Auto setzen.

Wir können diese Krise nur gemeinsam bewältigen. Teamwork und Zusammenhalt sind gefragt, das sollte uns auch später im realen Leben in Erinnerung bleiben. Manche Kontakte sind bei mir berufsbedingt zuletzt hintenübergefallen, und ich merke gerade, wie wichtig sie mir sind und dass ich sie gerne wiederaufleben lassen möchte.

Zur Person

Heute von:

Jana Müller-Schmidt, 55 Jahre alt, Kugelstoßerin des VSK Osterholz-

Scharmbeck