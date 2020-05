Frau Böttjer, wie sieht Ihr neuer Trainingsalltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie bei sich persönlich noch die größten Defizite?

Janina Böttjer: Beim Basketball befinden wir uns gerade in der Off-Season und haben entsprechend Pause. Im Juni oder Juli werden wir unter den Auflagen sicherlich erst mal draußen anfangen, Teamsport wird dann wohl noch nicht möglich sein. Neben Jogging und ein paar Übungen zu Hause fahre ich zurzeit ganz viel Fahrrad. Normalerweise bin ich ohnehin schon jeden Tag 25 Kilometer zur Arbeit unterwegs, nun komme ich dreimal die Woche sogar auf 50 oder 60 Kilometer. Immer gerne am Wasser entlang, gerade habe ich eine Tour auf der anderen Weserseite für mich entdeckt. Das Ballgefühl dürfte noch vorhanden sein, dafür bin ich glaube ich schon zu lange dabei. Schwierig könnte es eher werden, unter Wettkampfbedingungen mit Kontakt zu spielen.

Ich finde gut, dass es mittlerweile Fortschritte bei den Lockerungen gibt. Bei mir in der Grundschule bedeutet dies zwar viel organisatorischen Aufwand, weil wir beispielsweise einen Hygieneplan ausarbeiten und uns um die Notbetreuung kümmern mussten, aber es ist einfach wichtig, dass jetzt wieder allmählich Normalität und Routine in den Alltag zurückkehren.

Es war schwierig, meine Schüler über diesen langen Zeitraum nicht zu sehen und auch schade, dass wir in unserem Team keine Aktivitäten unternehmen konnten. Außerdem wurden leider viele Dinge abgesagt. Die Hochzeit von Freunden, ein Basketball-Länderspiel, das ich gerne besucht hätte, und auch Konzerte von Alicia Keys sowie Seeed, für die ich Karten besaß. Darüber hinaus vermisse ich das Reisen, die Sonne und das Meer. Über Ostern sollte es eigentlich nach Thailand und Malaysia gehen, im Sommer fahre ich standardmäßig nach Italien, aber das ist vermutlich gerade nicht unbedingt die beste Idee. Mein Alltag ist in der Regel recht stressig und eng getaktet. Im Homeoffice gefiel mir aber, etwas freier und entspannter in der Zeiteinteilung zu sein. Darauf möchte ich auch zukünftig achten.

Die Arbeit in der Schule verläuft natürlich ganz anders als im Vergleich zu vorher. Sport kann ich momentan nicht unterrichten, lediglich die Hauptfächer werden bedient. Zudem musste ich meine Klasse in zwei Gruppen aufteilen, die im wöchentlichen Wechsel in die Schule kommen. Die andere Hälfte versorge ich entsprechend mit Hausaufgaben. Man kann sich zudem vorstellen, dass es auch für Grundschüler oft nicht einfach ist, die Abstandsregeln einzuhalten. Natürlich ist man bei den sozialen Kontakten noch eingeschränkt und kann nicht so frei unter Leute gehen. An sich gewöhnt man sich aber schnell an Situationen, wie zum Beispiel beim Einkaufen. Da war ich anfangs noch deutlich zurückhaltender.

Janina Böttjer, 35 Jahre alt, Basketball-Kapitänin des BC VSK Osterholz-Scharmbeck

