Mit vier Toren am deutlichen Lilienthaler Sieg beteiligt: Jan Hansel. (Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Der TV Lilienthal hat seinen Platz im oberen Drittel der Handball-Bremenliga mit einem 29:19-Sieg über die HSG Vegesack/Hammersbeck gefestigt. „Dabei hatten wir unseren Gegner in der Abwehr meist gut im Griff, waren jedoch im Angriff nicht konzentriert genug, um uns frühzeitig abzusetzen“, teilte TVL-Coach Benedikt Wendler mit. Der VSK Osterholz-Scharmbeck zog trotz starker erster Hälfte beim SV Werder Bremen noch deutlich mit 24:33 den Kürzeren.

TV Lilienthal – HSG Vegesack/Hammersbeck 29:19 (13:10): „Der letzte Pass zum freistehenden Mitspieler kam zu oft nicht an. Bälle wurden nicht gefangen. So blieb es bis zum 8:8 nach 20 Minuten eng“, berichtete Wendler. Erst dann setzten sich die Gastgeber auf 12:8 ab. „Alex Schulaew, der von Beginn an im Tor stand, hatte mit guten Paraden und einigen guten Tempogegenstoß-Pässen daran seinen Anteil“, versicherte Benedikt Wendler. Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ das Heimteam für zehn Minuten kein Gegentor zu und erspielte sich so eine beruhigende 17:10-Führung. Es schlichen sich zwar noch einige Fehler ins Angriffsspiel ein, weshalb die Nordbremer auch auf 16:21 verkürzten. Doch dann legte Lilienthal noch einmal zu und eilte auf 27:17 davon. „Insgesamt war es eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung. Wir mussten aber auch nicht an unsere Leistungsgrenze gehen, um einen standesgemäßen Sieg einzufahren“, so Wendler. Hervorzuheben sei die sehr gute Angriffsleistung von Janis Semken. Dieser stach mit zwölf Toren hervor.

TV Lilienthal: Schulaew, Thöne; Semken (12/2), Hansel (4), David (4/1), Rullkötter (2), Arlt (2), Meyer (2), Berthold (1), Gust (1), Hapke (1), Werther.

SV Werder Bremen – VSK Osterholz-Scharmbeck 33:24 (11:13): Die Kreisstädter erwischten einen Traumstart. Nach elf Minuten markierte Janis Hilse bereits seinen vierten Treffer zu einer 5:1-Führung. Clemens Böschen baute den Vorsprung nach 20 Minuten beim 10:5 sogar erstmals auf fünf Tore aus. Mit einem Doppelschlag gelang Sören Sillje im Anschluss das 12:6. Doch dann war es mit der Herrlichkeit der Mannen um Tobias Bald auch schon vorbei. Mit einem 8:1-Lauf drehte Werder den Spieß zum 14:13 um. Clemens Böschen egalisierte nach 36 Minuten noch einmal zum 14:14. Doch die Bremer waren nun tonangebend. Dennoch stellten die Schützlinge von Trainer Matthias Schupp ihre gute kämpferische Einstellung unter Beweis. Nach einem 15:18 verkürzten Stefan Ohlenbusch und Janis Hilse noch einmal auf 17:18. Der in der Offensive mit seinen 13 Toren überragende Hilse brachte seine Farben nach 45 Minuten wieder mit 20:19 in Führung. Doch mit einem 6:0-Lauf sorgte Werder anschließend für die Vorentscheidung.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg (2), Hilse (13/5), Bald, Böschen (2), Ohlenbusch (3), Sillje (3), Engl, Fricke, Horst, Gößling (1).