Am 28. Oktober 2017 stand Jan Kleen letztmals für den SV Komet in einem Punktspiel auf dem Platz, jetzt arbeitet der mittlerweile 30-Jährige an seinem Comeback. (Tobias Dohr)

Pennigbüttel. Nach fast zwei Wochen Training mit seiner neuen (alten) Mannschaft hat der Trainer von Fußball-Bezirksligist SV Komet Pennigbüttel ein erstes Zwischenfazit gezogen. Und das fällt durchwachsen aus.

„Es wird sicher nicht einfach werden, aber klar ist auch, dass wir schon eine ordentliche Truppe zusammen haben“, sagt Jaskosch. Das mit dem einfach bezieht sich vor allem auf die kurze Zeit, die der erfahrene Coach nur hatte, um sich auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Bekanntlich hatte Jaskosch erst vor fünf Wochen, nach dem überraschenden Rücktritt von Marco Meyer, seine Zusage für ein Comeback gegeben. Die Kaderplanung, aber auch die Ausarbeitung der Vorbereitungszeit inklusive Testspiele und Sportwochenteilnahmen, war zu diesem Zeitpunkt im Prinzip schon in Stein gemeißelt.

Mit Konstantinos Katsanos, Marek Entelmann, Pascal Schnock und Amed Fadika verlieren die „Kometen“ vor allem Spieler, die mit ihrer individuellen Qualität Spiele entscheiden konnten. Aufgefangen werden sollen diese Abgänge in erster Linie mit jungen Spielern, die sich ideal ins Kollektiv integrieren lassen. Mit Florian Lange, der vom VSK Osterholz-Scharmbeck II gekommen ist, beispielsweise. Oder Jonas Krebs, zuletzt ATSV Scharmbeckstotel. „Beide machen bisher einen wirklich guten Eindruck“, lobt Jaskosch seine neuen Akteure.

Thiel macht noch mal weiter

Gleiches gilt für die jungen Marcel Murken und Luca Boschen, die zuletzt zum Stammkader des 1. FC Osterholz-Scharmbeck gehörten. Auch Sönke Ahlers, immerhin ein Führungsspieler in der U19 des VSK Osterholz-Scharmbeck, traut Jaskosch einiges zu. Bonce Ciftci (SV Freißenbüttel), sowie Robin Krüger (eigene 2. Herren) und Daniel Busch (eigene A-Jugend) komplettieren die Schar der Neuzugänge. Ab 1. November soll zudem Magnus Siewert (zuletzt ATSV Scharmbeckstotel) bei den Lila-Weißen einsteigen.

„Da ist schon Potenzial vorhanden“, freut sich der Pennigbütteler Coach auf die Zusammenarbeit mit den vornehmlich jungen Neuzugängen. Und immerhin sei ja auch noch genug Erfahrung im Kader vorhanden. Rafael Monsees, Stefan Hobbie, Joshua Zurek, Florian Lührsen, Tim Weinmann oder Altmeister René Thiel, der als kickender Co-Trainer noch mal eine Saison drangehängt hat – und mit mittlerweile 42 Jahren längst der älteste Bezirksliga-Kicker sein dürfte.

Mit Jan Kleen arbeitet zudem ein weiterer erfahrener Mann an seinem Comeback. So oder so rückt das 30-jährige Komet-Urgestein als zweiter Co-Trainer wieder ganz nah an die Mannschaft heran. „Die Arbeit mit Jan und René macht wirklich sehr viel Spaß“, freut sich auch Malte Jaskosch über die Unterstützung. Weniger Freude bereitet dem Coach die Torwartposition. Denn Ole Pasbrig wechselte bekanntlich zum SV Bornreihe, Alexander Krenz laboriert derzeit noch an einer Verletzung, ist aber eigentlich auch als Stammtorwart für die zweite Mannschaft vorgesehen. Aus diesem Grund fehlt derzeit noch ein Back-up für Philip Böttjer.

Zu allem Überfluss riss sich Kevin Rapp in einer der ersten Trainingseinheiten das Kreuzband und wird wohl die komplette Saison lang ausfallen. Dafür ist Jaskosch gespannt, ob sich in Sachen Amed Fadika vielleicht doch noch etwas tut. Der 22 Jahre alte Mann von der Elfenbeinküste wollte eigentlich höher spielen, doch bislang liegt weder die konkrete Anfrage eines anderen Vereins vor, noch ist bislang eine offizielle Abmeldung bei den Pennigbüttelern eingetrudelt. Der Pass liegt also immer noch bei den Lila-Weißen.

Das erste Punktspiel führt die „Kometen“ zum Rotenburger Aufsteiger TV Sottrum, danach steht das erste Heimspiel an, ebenfalls gegen einen Aufsteiger, nämlich den TSV Achim aus dem Landkreis Verden. Wohin die Reise gehen wird, vermag Malte Jaskosch zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung noch nicht vorauszusagen. In einer Sache ist er sich aber ziemlich sicher: „Die Liga wird eher noch ausgeglichener werden.“