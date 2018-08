War an vielen entscheidenden Szenen beteiligt: Hambergens Thilo Röper (hier auf einer Archivaufnahme). (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. 19:0 Tore und drei Siege verbuchte der FC Hambergen in der Vorsaison in den drei Pflichtspielen in der Bezirksliga 3 (4:0, 6:0) und im Bezirkspokal (9:0) gegen den Lokalrivalen VSK Osterholz-Scharmbeck. Am zweiten Spieltag der diesjährigen Serie hatte es die Elf von Trainer Eric Schürhaus beim 2:1 (1:0)-Erfolg ungleich schwerer. Finn-Niklas Klaus entzauberte den Gastgeber mit einem eleganten Freistoßtor.

„Im Offensivbereich haben wir schlechte Lösungen gefunden. Eigentlich müssen wir nach einer Viertelstunde 2:0 führen. Ein Unentschieden wäre völlig gerecht gewesen“, sagte VSK-Trainer Oliver Schilling nach der ersten Saisonniederlage der Grün-Weißen. Die Platzherren erwischten vor 200 Zuschauern den besseren Start. Ein Lapsus in der FCH-Abwehr brachte Patrick Hirsch früh in Position. Der VSK-Neuzugang bugsierte den Ball in freier Bahn etwas überhastet neben das Gäste-Gehäuse (2.).

Dirk Böttjer hatte im FCH-Tor seine erste Bewährungsprobe, als er den Torversuch von Steffen Gardianczik unschädlich machte (8.). „Männer, hinten klarer“, forderte Eric Schürhaus sein Team früh zu mehr Konzentration im Defensivbereich auf. Die Gäste nahmen sich die Anweisung ihres Trainers zu Herzen, legten nach einer verhaltenen Startphase mehr und mehr den Vorwärtsgang ein. Thilo Röper hatte bereits mehrfach die Führung vor Augen, ohne seine günstigen Torchancen zu veredeln (23./38.). Zwischendurch wurde dem ehemaligen VSK-Akteur am Spielfeldrand übel mitgespielt. Ali Dag stieß Thilo Röper mit einem harten Bodycheck heftig gegen die Bande. Schiedsrichter Bilel Bourkhis (TB Uphusen) ahndete den übertriebenen Einsatz mit der Gelben Karte.

Thilo Röper erlitt eine Platzwunde, spielte nach kurzer Verletzungspause aber mit einem Verband weiter. Ohnehin war Thilo Röper im Derby nicht gerade vom Glück verfolgt. Einen regelkonformen Zweikampf von Thilo Röper mit Ali Dag stufte der Unparteiische als Foul ein. „Es war im Leben kein Foul“, echauffierte sich Eric Schürhaus. Dem FC Hambergen wurde so das Tor von Thilo Röper aberkannt (41.). Lennard Uhlhorn erzwang kurz zuvor mit einem leicht abgefälschten 28-Meter-Fernschuss die Gäste-Pausenführung. Der Ball schlug wie ein Strich im VSK-Kasten ein (40.).

Garrit Hamdy konnte von Glück reden, dass er da noch auf dem Platz stand. Der Hamberger hatte Steffen Gardianczik kurz vor dem Strafraum regelwidrig gestoppt. Der Referee beließ es nach der vermeintlichen Notbremse mit der Gelben Karte bewenden (29.). „Volles Brett“, zwang Oliver Schilling Hussain Taha zu einem knallharten 18-Meter-Freistoß. Der satte Schuss wurde eine Beute von Dirk Böttjer. Der FC Hambergen kam zur zweiten Halbzeit mit viel Schwung aus der Kabine. Thilo Röper verpasste das fast sichere 2:0. Sperrangelweit war das VSK-Tor geöffnet. Der FCH-Angreifer setzte den Ball über den Querbalken (56.). Aus heiterem Himmel gelang dem Gastgeber gegenüber der 1:1-Ausgleich.

Nach einem Freistoß von Sergej Baitler und Flipperball durch den FCH-Strafraum wurde Steffen Gardianczik als Torschütze verkündet. Ausgerechnet Sergej Baitler war auch am erneuten VSK-Rückstand beteiligt. Der VSK-Akteur ging gleich mehrfach regelwidrig gegen Frederik Nagel vor. Finn-Niklas Klaus zirkelte den 19-Meter-Freistoß mit viel Ballgefühl über die Abwehrmauer zum 1:2 in die VSK-Maschen (67.). Oliver Schilling warf mit Malte Apsel einen zusätzlichen Stürmer ins Rennen, ohne dass die Kreisstädter die Niederlage im Prestigekampf noch abwenden konnten. "Wir haben kühlen Kopf bewahrt, uns nicht von der hitzigen Atmosphäre anstecken lassen", resümierte Eric Schürhaus.