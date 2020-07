Herr Stasch, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Rainer Stasch: Eigentlich schon wieder relativ normal! Durch die Hygieneregeln ist beim Pétanque alles etwas umständlicher, die Partien dauern auch länger, aber prinzipiell brauchten wir seit Anfang Mai nur eine kurze Eingewöhnungsphase, um wieder in den normalen Trainingsbetrieb überzugehen. Jeder muss nun sein eigenes „Schweinchen“, sowie eigene Messwerkzeuge dabeihaben. Auch die Boule-Kugeln muss jeder selbst wieder aufheben. Dabei muss man durchaus aufpassen, weil sie extrem ähnlich aussehen und sich lediglich durch eine eingravierte Buchstaben-Zahlen-Kombination von den anderen unterscheiden. In der Praxis dreht man also die Kugel solange auf dem Boden, bis die Kennzahl erkennbar ist. Momentan trainieren wir nur, weil die gesamte Punktspielsaison in diesem Jahr abgesagt wurde. Das Gleiche gilt für unser eigenes, traditionelles Sommerturnier. Aus sportlicher Sicht sehe ich für die ersten Wettbewerbe nach der Pause keine Schwierigkeiten, die größten Probleme für die Veranstaltungen dürften aber vor allem die Toiletten und das Catering sein.

Grundsätzlich denke ich, dass die Lockerungen notwendig waren; alleine schon aufgrund der geringen Erkrankungszahlen in Deutschland und der Erfordernis für die Wirtschaft. Natürlich sehe ich aber auch das Problem, dass viele Leute diese Angelegenheit nicht ernst genug nehmen. Es ist besorgniserregend, dass sich die Menschen beispielsweise im Bremer „Viertel“, wenn sie am Abend feiern und etwas trinken, kaum noch an die Abstandsregeln halten.

Als Generalunternehmer in der Altbausanierung durfte ich zum Glück weitestgehend normal weiterarbeiten. So kam bei mir nie Langeweile oder gar ein Lagerkoller auf, auch weil ich nebenbei privat noch unser Haus renoviert habe. Natürlich fehlte es mir trotzdem, mich abends mal mit Freunden zusammenzusetzen, zum Beispiel in einem mediterranen oder arabischen Restaurant. Gerne wäre ich auch zu Rockkonzerten von Nick Cave und Patti Smith gegangen. Die sind aber leider ausgefallen. Wenn ich ehrlich bin, kann ich der Corona-Zeit nicht wirklich etwas Positives abgewinnen.

Beruflich dann doch in der Hinsicht, dass wir nicht unbegrenzt Handwerker auf den Baustellen einsetzen können und es dadurch zu Verzögerungen kommt. Freizeitaktivitäten wie Konzerte, Theater oder Kino sind aktuell noch nicht möglich, aber selbst ein Restaurantbesuch kommt für uns noch nicht in Frage. Das wird sicherlich irgendwann passieren, aber momentan schieben wir den Gedanken wegen eines unguten Gefühls noch von uns.

Rainer Stasch, 56 Jahre alt, Zweiter Vorsitzender der Boule Compagnie OHZ.

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler erzählen, wie es ihnen geht. Heute: Rainer Stasch, 2. Vorsitzender der Boule Compagnie OHZ.