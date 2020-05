Jessica Lindemann (Frei)

Mir geht es ganz gut! Ich bin gerade umgezogen, deshalb muss ich den Sport derzeit etwas einschränken. Ich versuche aber nach wie vor, zwei- bis dreimal pro Woche zu laufen. Das ist etwas, was ich auch sonst neben dem Tischtennissport regelmäßig tue, zumal die Fitnessstudios ja derzeit nicht geöffnet sind. So kann ich das gute Wetter ausnutzen und in meiner neuen Heimat Delmenhorst die Wald- und Wiesenwege erkunden.

Ich habe die Zeit jetzt einfach genutzt, die neue Küche einzuräumen, haufenweise Kartons auszupacken und Ordner zu sortieren. Es gibt auch weiterhin viel zu tun, sodass ich es selten schaffe, mich in meinem Garten auf der Liege auszuruhen. Zumal ich auch weiterhin täglich im Homeoffice fürs Reha-Management bei der Berufsgenossenschaft arbeite.

Letzte Woche wäre ich gerne in den Mai getanzt, auch um ein paar Freunde zu treffen. Mal wieder shoppen zu gehen, wäre auch ganz schön, auch wenn ich eigentlich nichts Dringendes benötige. Aber das wäre eine gute Gelegenheit, mal rauszukommen und andere Gesichter zu sehen. Tatsächlich fehlt mir bei schönem Wetter auch ein Spaghetti-Eis. Ich liebe es wegen der gefrorenen Sahne unten drunter.

Anfänglich habe ich die Zeit zu Hause sehr genossen, aber so langsam fehlen mir die sozialen Kontakte und andere Aktivitäten doch sehr. Dass wir uns in der Welt uneingeschränkt frei bewegen konnten, sollten wir glaube ich viel mehr wertschätzen. Beruflich gesehen haben wir neue Medien ausprobiert. So finden Teambesprechungen mittels Telefonkonferenzen statt, und der Austausch untereinander klappt gut. Zukünftig könnte ich mir vorstellen, vermehrt von zu Hause zu arbeiten, um Privates und Berufliches besser unter einen Hut zu bekommen.

Zur Person

Heute von:

Jessica Lindemann, 33 Jahre alt, Tischtennisspielerin beim TV Falkenberg