Jörg Gantzkow (Frei)

Herr Gantzkow, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Jörg Gantzkow: Auch wenn das Programm des Deutschen Sportabzeichens identisch zu den Vorjahren ist, sind die Abläufe natürlich von den Abstands- und Hygieneregelungen betroffen. Beim 100-Meter-Lauf wird beispielsweise immer ein Startblock freigelassen. Vereine wie die TuSG Ritterhude oder der TSV Wallhöfen, in dem ich auch tätig bin, haben seit Anfang Juni schon wieder mehrere Termine zur Abnahme der Leistungen angeboten. Doch die Nachfrage ist momentan noch recht schleppend. Viele Leute haben schon noch Sorge vor einer Ansteckung, warten lieber ab und haben für sich beschlossen, erst nach den Sommerferien durchzustarten. Eine positive Ausnahme ist bislang die Grundschule in Kuhstedt, wo schon viele Abzeichenprüfungen erfolgreich absolviert wurden. Normalerweise kommen wir im Jahr auf etwa 1200 bis 1300 Abnahmen. Für 2020 bezweifle ich aber leider, dass wir eine vierstellige Zahl erreichen. Allerdings bleibt bis Oktober oder gar November noch ausreichend Zeit.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich stehe ihnen insgesamt sehr positiv gegenüber, da sie uns natürlich auch das Leben wieder erleichtern. Wenn man sich die niedrigen Infektionszahlen im Landkreis Osterholz anschaut, musste man sich meiner Meinung nach in unserer Region bislang ohnehin nie große Sorgen machen. Solange wir uns alle an die Regeln halten, bin ich auch zuversichtlich, dass wir hier auch weitestgehend von Corona verschont bleiben.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Sehr belastend habe ich empfunden, im Freundeskreis sehr auf Distanz zu gehen, sodass man die Gemeinschaft nicht mehr pflegen konnte. Eigentlich fahren wir in größeren Gruppen gerne zusammen Fahrrad, grillen oder feiern gemeinsam Geburtstage. Außerdem habe ich vermisst, nach dem Männersport, den ich als Übungsleiter begleite, nicht noch in unserem Vereinsheim zusammensitzen zu können. Die Einschränkungen bei den Freizeitaktivitäten waren bei uns auf dem Land für mich nicht so gravierend. Ich jogge ohnehin gerne. Wandern auf den Kanarischen Inseln entfällt halt in diesem Jahr mal, stattdessen waren wir unter anderem eine Woche im Schwarzwald. Mir fiel im Nachhinein so richtig auf, in wie vielen Bereichen ich normalerweise terminlich eingebunden bin. Corona hat vieles davon ausgebremst, aber die Entschleunigung hat meiner Frau und mir sehr gutgetan. Darauf werde ich auch in Zukunft achten.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Nach 40 Jahren als Berufssoldat arbeite ich nun 20 Stunden pro Woche beim Kreissportbund und konnte glücklicherweise mein Hobby zum Beruf machen. Hier läuft alles eigentlich schon wieder ziemlich normal, wenn man mal davon absieht, dass wir für unsere Vorstandssitzungen größere Räumlichkeiten außerhalb unserer Geschäftsstelle suchen müssen. Die Menschen auf Dauer bei der Begrüßung nicht mehr in den Arm nehmen zu können, würde mir auf lange Sicht jedoch sehr schwerfallen.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Jörg Gantzkow, 62 Jahre alt, Vorstandsmitglied des Kreissportbundes und Sportabzeichen-Obmann

