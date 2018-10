Hambergens eingewechselte Spieler Maik Prigge (am Ball) und Keno Liebschner brachten gegen Komet neuen Schwung. (Wiebke Denker)

Hambergen. Nichts für schwache Nerven war das Derby in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen dem FC Hambergen und dem SV Komet Pennigbüttel. Nachdem die gastgebenden „Zebras“ wie bereits eine Woche zuvor in Etelsen erneut eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatten, drehten sie den Spieß in einem furiosen Finale letztlich doch noch zu einem 4:3-Erfolg um.

Bereits nach fünf Minuten verwertete Finn-Niklas Klaus eine Hereingabe von Thilo Röper von der linken Seite im Nachsetzen zum 1:0. „Finn-Niklas Klaus darfst du nie so aus den Augen verlieren“, kritisierte SV-Coach Marco Meyer. Das 2:0 gehörte Finn-Niklas Klaus zu mindestens 50 Prozent. Er tankte sich Sekunden vor der Pause energisch gegen zwei Gegenspieler durch und legte dann auf Dennis Heineke ab, der unbedrängt zur vermeintlichen Vorentscheidung für den FC Hambergen vollstreckte.

Zwischen diesen beiden Toren hatte Heineke noch zweimal aussichtsreich vorbeigezielt (9./26.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde zeigte sich Frederik Nagel nach einer schönen Flanke von Jorit Bierwald von links zu überrascht und jagte das Leder deshalb aus Nahdistanz über das Pennigbütteler Gehäuse. Sechs Minuten hiernach visierte Frederik Nagel zudem aus spitzem Winkel das Außennetz an. Der Gast besaß nur eine Großchance im ersten Abschnitt. Nach einem Zuckerpass von Tim Weinmann strebte Rafael Monsees alleine auf den FC-Kasten zu, zog die Kugel aber links vorbei.

Der Gast gleicht plötzlich aus

„Wir sind nach dem 0:2 aber beeindruckend zurückgekommen“, lobte Meyer sein Team. Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff schlenzte Konstantinos Katsanos das Spielgerät sehenswert von der Strafraumkante zum 1:2 ins Netz. „Wir sind dran, Jungs“, peitschte SV-Kapitän Rafael Monsees seine Mitspieler nun nach vorne. In der 58. Minute köpfte Amed Fadika nach einem Eckstoß von Konstantinos Katsanos den 2:2-Ausgleich. Hambergens Torwart Dirk Böttjer und der am langen Pfosten auf der Linie postierte Thilo Röper behinderten sich dabei gegenseitig. „Wir haben beide zurückgezogen. Ich hatte Angst um meine Finger“, betonte Dirk Böttjer.

Die Hausherren waren in dieser Phase völlig von der Rolle und sorgten nur bei einer Doppelchance für Finn-Niklas Klaus und Garrit Hamdy nach einer Stunde für ein wenig Entlastung. 120 Sekunden hiernach ließ Katsanos Hamdy in einem Sprint ganz alt aussehen. Doch Murat Cengiz scheiterte freistehend an Dirk Böttjer. Die Lila-Weißen gingen aber dennoch in Führung. Amed Fadika bolzte den Ball per Befreiungsschlag nach vorne. Das war die perfekte Vorlage für Tim Weinmann, der vor Böttjer die Nerven behielt. „Jeder muss Verantwortung übernehmen. Glaubt an eure Qualität“, appellierte FC-Trainer Eric Schürhaus an seine Schützlinge.

Die „Zebras“ wachten auch wieder auf. Der gerade erst eingewechselte Keno Liebschner wuchtete die Kugel nach einer Rechtsflanke von Tim Denker mit seiner ersten Ballberührung an den linken Pfosten (70.). 240 Zeigerumdrehungen hiernach brach Denker wieder über rechts durch. Finn-Niklas Klaus verlängerte dessen Hereingabe per Kopf zum 3:3 in die Maschen.

Kurz darauf steckte Jorit Bierwald nach einem Pass von Klaus herrlich zu Maik Prigge durch. Der Joker markierte nach dieser blitzschnellen Kombination mit einem Schuss in die lange Ecke das 4:3-Siegtor und legte beim Torjubel alle Emotionen in seine rechte Faust. „Unser Vorteil ist, dass wir eine große Qualität auf der Bank haben“, sagte Hambergens Co-Trainer Andy Helck. Die Platzherren drängten in der Schlussphase auf die endgültige Entscheidung. Maik Prigge traf nach einer Liebschner-Vorlage gestört von Joschua Zurek nur den Pfosten (78.). Es folgte ein verfrühter Jubel über ein Abseitstor von Maik Prigge (79.). Jorit Bierwald verzog zudem freistehend (89.). Pennigbüttels gerade erst wegen Meckerns verwarnter Vinzenz van Koll holte sich schließlich für ein taktisches Foul gegen Lennard Uhlhorn noch die Ampelkarte ab (85.). „Wir haben eine gute Moral bewiesen“, bilanzierte Jorit Bierwald.