Zoe Lübsen, hier auf Warrona, heimste beim Reitturnier in Holle-Wüsting drei Platzierungen ein. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz/Beverstedt. Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel hat beim Springturnier des RFV Holle-Wüsting einen starken Eindruck hinterlassen. So sprang die 18-Jährige bei der jüngsten Auflage des Turniers im Rahmen der Urban-ClassX-Serie in einer L-Springpferdeprüfung aufs Podest. Hier musste der Youngster auf seiner sechsjährigen Holsteiner Stute Quirana mit 7,1 Punkten als Dritter nur die Niederländerin Inge Graven vom RFV Cappeln auf Caillu (7,5) sowie auf Quinto Brock DC (7,2) passieren lassen.

„Ich bin erst zum zweiten Mal eine L-Springpferdeprüfung mit Quirana gegangen. Nach Platz fünf in der Vorwoche reichte es jetzt sogar schon fürs Siegertreppchen“, frohlockte Lübsen. Darüber zeigte sich die angehende Abiturientin aus Driftsethe ein wenig überrascht: „Normalerweise ist meine Stute noch ein bisschen schüchtern. Deshalb ist es schon erstaunlich, dass sie in einer solch großen Halle erfolgreich war.“ Im L-Punktespringen war Zoe Lübsen dann sogar gleich zweimal platziert. Auf ihrer elfjährigen Hannoveraner Stute Catonera B beanspruchte Lübsen mit 65 Punkten in 58,73 Sekunden Rang fünf in der zweiten Abteilung. Auf ihrer neunjährigen Hannoveraner Stute Unikum take it gesellte sich zudem mit 64 Zählern in einer Zeit von 68,80 Sekunden noch Position neun in dieser Abteilung dazu. Ricarda Borgmann vom RFV Werlte behauptete sich in dieser Abteilung auf For Kids Lady (65/52,58). Die Teilnehmer wurden im Anschluss nach Leistung auf beide Abteilungen aufgeteilt. Franca Clementine Kröly vom RFV Isernhagen und ihr Pferd Song Girl (65/50,40) kristallisierten sich als Sieger der ersten Abteilung als beste aller insgesamt 61 Kombinationen aus Pferd und Reiter heraus.

Im M-Punktespringen langte es für Bahrenwinkels Zoe Lübsen zum Abschluss der Veranstaltung auf Catonera B auf Rang 21 mit 33 Punkten in 59,44 Sekunden nicht zu einer Platzierung. Sie ging auf ihrem Paradepferd am letzten Hindernis das Risiko ein, einen Fehler zu begehen und wählte deshalb den Joker-Sprung, für den es zusätzliche Punkte gibt. „Der Sprung ist aber auch ein bisschen höher gebaut. Außerdem fällt die Planke leichter runter“, gab Zoe Lübsen zu bedenken. Die Schülerin der Waldschule in Hagen verfügt derzeit über vier Springpferde. Ihr Dressurpferde soll nun für die Zucht eingesetzt werden. „Wenn das nicht klappt, nehme ich aber auch weiter an Dressurprüfungen teil“, informierte die 18-Jährige. Weil ihre Mutter Kathrin Lübsen einen guten Kontakt zur Vorsitzenden der RG Bahrenwinkel (Martina Tietjen) hat, wurde Zoe Lübsen Mitglied bei dem Verein aus Osterholz-Scharmbeck. Tietjen war früher auch die Trainerin von Zoe Lübsen und verkaufte der Familie Lübsens erstes Pony. Mittlerweile erhält die Gymnasiastin aber Unterricht von der erfolgreichen Springreiterin Anja-Sabrina Heinsohn vom RV Zeven auf deren Anlage in Boitzen bei Zeven. Zum Turnier des RFV Holle-Wüsting fährt Lübsen sehr gerne: „Dort herrschen schließlich Top-Bedingungen.“

Für Nina Wille vom RV Sankt Jürgen lief es auf der zehnjährigen Holsteiner Stute Baloubelle zwar ein wenig besser im M-Punktespringen. Doch auch sie musste mit 67 Punkten und in einer Zeit von 65,62 Sekunden auf Platz 14 auf eine Schleife verzichten. Leonie Pander von der TG Bad Zwischenahn triumphierte in dieser Prüfung auf Cantara (77/47,65). Lea Bergmann vom RV Sankt Jürgen verpasste auf ihrem fünfjährigen Wallach Steerwolde's Dexter im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit eine Platzierung. Es siegte William Schildwächter vom RFV Estetal auf Sweet Sixteen mit der Wertnote von 8,6 Zählern. Im Standardspringwettbewerb unterlief Lea Bergmann auf Steerwolde`s Dexter ein Fehler, der sie trotz ihrer schnellen Zeit von 53,14 Sekunden der Chance auf eine Schleife beraubte. Letztendlich sprang Rang 20 beim Sieg von Janne Grimsehl vom RV Ganderkesee auf Nesquick (0/45,04) heraus.

Im A-Stilspringen bejubelte Laura Meyer-Benecke vom RV Beverstedt auf ihrer sechsjährigen Hannoveraner Stute Dialaraja mit 7,8 Punkten als Fünfte der zweiten Abteilung eine Platzierung. Jule Visscher von der RG Heisfelde setzte sich in dieser Abteilung auf Jammy Fellow (8,4) durch. Noch besser schnitt allerdings Miriam Dirkes vom RFV Neuenkirchen/Bramsche auf Touchdown als Gewinnerin der ersten Abteilung mit 8,6 Zählern ab. Tjark Haake vom RC Tempo Ritterhude verfehlte auf Capt'n Sparrow mit 7,5 Punkten auf Position 21 hier nur um 0,1 Zähler eine Platzierung. Im A**-Springen holte Beverstedts Laura Meyer-Benecke dann eine weitere Platzierung. Ohne Abwurf und in einer Zeit von 56,42 Sekunden belegte sie auf Dialaraja Platz neun in der zweiten Abteilung. Lena Mager vom RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen auf D'Arvicii (0/60,31), Janne Meyer-Benecke vom RV Beverstedt auf Cahsmans Opherlia (4/52,77) sowie Ritterhudes Tjark Haake auf Capt'n Sparrow (4/57,99) hatten bei der Jagd nach einer Schleife hingegen keinen Erfolg. Diese Prüfung entschied Laura Hertz-Eichenrode vom RV Meitze (0/49,49) zu ihren Gunsten. Beste Teilnehmerin in diesem Wettbewerb war allerdings Cindy Rosendahl vom RFV Hesel auf Urmel (0/46,77) als Siegerin der ersten Abteilung.