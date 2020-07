Lesumstotel/Ihlpohl. Die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lesumstotel/Ihlpohl läuft dann im B-Juniorinnenbereich in der Niedersachsenliga auf. Das Los ermöglichte der Elf von Trainer Michael Schlitt den Sprung von der Bezirks- in die Niedersachsenliga.

Die Aufstiegsrunde zur Niedersachsenliga konnte bei den B-Mädchen bedingt durch die Corona-Pandemie in der Frühjahrsserie 2020 nicht ausgespielt werden. Mit dem JFV Buxtehude (Kreis Stade) und der JSG Lesumstotel/Ihlpohl (Kreis Osterholz) meldeten zwei Teams ihr Interesse an, die Spielzeit 20/21 in der B-Juniorinnen Niedersachsenliga zu absolvieren. Auf einer Videokonferenz des Bezirksjugendausschusses mit den Kreisjugendobmännern entschied das Los für die JSG Lesumstotel/Ihlpohl. Staffelleiterin Regina Thurisch (Rotenburg) spielte dabei die Glücksfee für den Osterholzer Vertreter. Die JSG Lesumstotel/Ihlpohl nahm die Beförderung mit großer Freude auf. „Uns ist aber bewusst, dass wir einen schweren Stand haben werden“, bekundete Trainer Michael Schlitt

20 Spielerinnen umfasst das Aufgebot. Virginia Sinani hat das Team verlassen. Die Offensivspielerin wechselt ins Internat zum B-Juniorinnen- Bundesligisten SpVg. Aurich. Der Trainer ist überzeugt davon, dass sich die Mannschaft durch den Aufstieg weiterentwickelt. „Wir sind immer dadurch besser geworden, wenn wir den nächsten Schritt gegangen sind“, bemerkte Michael Schlitt.