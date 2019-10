Jede Menge Motorsport gibt es an diesem Wochenende auf dem Birkenring in Hoope zu sehen. (Christian Kosak)

Hoope. Veranstaltungen außer der Reihe waren für den MC „Blaue Jungs“ Hellingst in den vergangenen Jahren schwer zu bewerkstelligen. Dem Motor-Club stehen für den Birkenring in Hoope pro Jahr insgesamt nämlich nur vier Veranstaltungstermine zur Verfügung, zwei davon sind fest für den sogenannten NAX-Cup, einer ADAC-Meisterschaftsserie im Autocross, vorgesehen. In diesem Jahr aber mussten die „Blauen Jungs“ geradezu ein zweites Rennwochenende auf die Beine stellen, feiert der Motor-Club doch sein 60-jähriges Bestehen. Und der ließ sich nicht lange bitten, um seinem Geburtstag den entsprechenden Rahmen zu geben: das Super-Saison-Finale. So lautet die Autocross-Veranstaltung, die an diesem Wochenende über die Bühne geht und zu der mehr als 2000 Besucher erwartet werden.

„Die Strecke ist schick, wir haben die letzten Sturmschäden beseitigt und sind bereit“, gibt Kay Schuckert, der 2. Vorsitzende, einen Einblick in die Vorbereitungen. Das Programm, das er und seine Helfer aufgestellt haben, kann sich sehen lassen. Von Spezialtourenwagen bis 1400 oder 1800 ccm (oder gar keine Hubraumbegrenzung), mit oder ohne All-Rad-Antrieb, über Spezialcrossfahrzeuge bis hin zu sogenannten Vrijestandaard-Fahrzeugen (holländische Flachkäfer) ist so ziemlich alles geboten, was das Herz des Autocross-Fans höher schlagen lässt.

240 Nennungen in zwölf Klassen

240 Nennungen in den angebotenen zwölf Klassen sind beim MC „Blaue Jungs“ Hellingst bereits eingegangen, eine Resonanz, mit der sich die Verantwortlichen zufrieden zeigen. Dabei war nicht unbedingt sicher, ob die Fahrer das Rennen auch annehmen würden, da die Saison eigentlich bereits vorbei ist. Der Motor-Club spricht in seiner Ausschreibung aber nicht umsonst von einem „Rennen der Superlative“, weil auf dem Birkenring in Hoope ein Europameister gegen einen NAX-Fahrer antreten kann, treten die Teilnehmer doch außerhalb regulärer Meisterschaften an. Und mit Bernd Stubbe hat sich bereits ein achtfacher Europameister angekündigt. Ihn zu schlagen, wird für viele eine besondere Motivation sein.

Aber auch das sucht seinesgleichen: Der MC „Blaue Jungs“ Hellingst veranstaltet neben diversen Rennen in den verschiedenen Klassen auch ein Nachtrennen, für das bereits 23 Fahrer gemeldet haben. Hierzu müssen die Teilnehmer einen oder mehrere Scheinwerfer als Lichtquelle am Dach, an der Motorhaube oder an der Fahrzeugfront anbringen, da die Strecke nicht ausgeleuchtet ist. Lediglich die Streckenposten werden angeleuchtet sein. „Wir haben das vor 20 Jahren schon einmal gemacht und dachten, das könnten wir wieder machen“, erklärt Kay Schuckert.

Der zweite Vorsitzende wird wie weitere Fahrer des MC „Blaue Jungs“ Hellingst ebenfalls in seinen Buggy steigen. Er tritt in der Klasse bis 1600 ccm an. Ob er sich einen Heimvorteil verspricht? „Einen kleinen schon. Wir kennen auf der Strecke eigentlich jedes Loch“, erklärt Kay Schuckert. Das eigene Abschneiden spiele aber eine untergeordnete Rolle, über allem steht der reibungslose und verletzungsfreie Ablauf der beiden Renntage. Auch erhofft man sich eine gute Resonanz. „Es steht und fällt mit dem Wetter“, weiß Kay Schuckert aus Erfahrung. „Aber bei unseren NAX-Cup-Rennen waren insgesamt um die 2000 Zuschauer auf dem Birkenring“, ergänzt er. Eine Zahl, die auch an diesem Wochenende erreicht werden soll.

Bleibt eigentlich nur noch aufzuklären, wie es zu der ungewöhnlichen Klubbezeichnung „Blaue Jungs“ gekommen ist: Eine Hand voll Jungs, alle mit blauen Mofas ausgestattet, schlossen sich zusammen und gründeten den Motor-Club. Die Mofas wurden zu Autos und über die Jahre hinweg nahm der Klub regelmäßig an Meisterschaften teil, ehe es nach einer führungslosen Zeit ziemlich lange still wurde. Über 30 Jahre hielt dieser Zustand an. 2009 meldeten sich 20 neue Mitglieder an und hauchten dem Verein schließlich neues Leben ein. Um Motorsport aktiv zu betreiben, pachtete der Motor-Club den Birkenring in Hoope, auf dem sämtliche Rennen ausgetragen werden. So auch das Jubiläums-Rennen an diesem Wochenende.