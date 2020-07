Herr Grimm, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen sehen Sie persönlich aktuell noch die größten Schwierigkeiten?

Jürgen Grimm: Ich bin froh, dass wir seit vier Wochen, wenn auch unter enorm vielen Auflagen, endlich wieder trainieren können. Anwesenheitslisten, das Desinfizieren der Hände und dass man bereits umgezogen zum Training erscheint, gehören bei uns auch zum neuen Alltag. Die Jungs sind aber jetzt schon heiß, dass sie ab nächsten Montag wieder ein normales Spiel mit Zweikämpfen bestreiten können. Schließlich wollen sie sich richtig messen und leiden zudem darunter, dass viele Einladungsturniere in diesem Jahr abgesagt wurden. Im Handicap-Bereich gibt es für uns ja keinen normalen Spielbetrieb. Wir haben in unserer Mannschaft kein Mitglied der Risikogruppe, trotzdem haben einige Spieler Respekt vor den Vorsichtsmaßnahmen, ziehen sich eher an den Rand zurück und lassen sich auch nicht in alle Übungen einbinden. Die Verhaltensregeln sind übrigens nach wie vor die größte Schwierigkeit. In unserem Team haben die Spieler schließlich unterschiedliche Grade von Behinderungen. Je nach Ausprägung fällt es ihnen dann durchaus schwer, die Anweisungen zu verstehen beziehungsweise zu verinnerlichen und umzusetzen. Manche kommen sich dann schon mal näher als gewünscht, auch aufs Unterlassen des Abklatschens muss ich wiederholt achten.

Als Lehrer an einer Berufsbildenden Schule habe ich die Vorgabe, den Mund-Nasen-Schutz nur im Klassenraum abzunehmen, jedoch nicht, wenn ich mich zwischen den Schülern bewege. Das ist auf Dauer schon nervig, und ich würde mir in diesem Bereich durchaus auch noch weitere Lockerungen wünschen. Andererseits kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass man erst mal abwartet, wie sich alles entwickelt. Gerade in der Urlaubszeit könnte sich das Virus wieder stärker vermischen und ausbreiten, weshalb ich im Herbst auch Angst vor einem neuen Lockdown habe.

Es war völlig ungewohnt, dass ich mich in meinem größeren Freundeskreis nicht an Geburtstagen oder zu Fahrradtouren treffen konnte. Auch den Fußball habe ich sehr vermisst. Nicht nur das Training bei den Handicappern, sondern als Mitglied des 1.FC Köln auch die Bundesliga. Auch wenn wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen und die Spiele ohne Zuschauer sicher nicht das Wahre sind, war ich froh, als es endlich wieder losging. An unserer Schule bin ich unter anderem für die Internationalisierung zuständig. Als dann alle Schulfahrten und Austausche gecancelt wurden, war dies schon ein starker Einschnitt. Im Bereich der Digitalisierung hat sich dank Corona an den Schulen nach ein paar Anfangsproblemen einiges entwickelt und sollte angesichts eines möglichen zweiten Shutdowns noch weiter ausgebaut werden. Mit den gewonnenen Erkenntnissen würde ich sogar darüber nachdenken, dass leistungsstarke Schüler auch mal einen Tag zu Hause bleiben, dort lernen und mich als Lehrer natürlich per Video-Chat kontaktieren könnten. Das hätte den Vorteil, dass man parallel mehr Zeit für die schwächeren Schüler hätte.

Am meisten immer noch die Mund-Nasen-Bedeckung, die verursacht, dass meine Brille ständig beschlägt. Ich verstehe den Schutzmechanismus natürlich schon, weiß aber immer noch nicht, wie effektiv dieser wirklich ist. Ansonsten fühle ich mich gerade in unserer Region kaum noch eingeschränkt. Wir können uns doch sportlich betätigen und auch mit dem Rad durch die schönen Hammeniederungen fahren.

Jürgen Grimm, 58 Jahre alt, Fußballtrainer der Handicapper des VSK Osterholz-Scharmbeck

