Musste zum ersten Mal in der laufenden Landesliga-Saison einspringen: SFL-Abteilungsvorstand Detlef Pott. (Werner Maass)

Lilienthal. Die Entscheidung um die Meisterschaft ist in der Schach-Landesliga Nord zwar so gut wie gefallen, dennoch haben sich die Schachfreunde (SF) Lilienthal im Auswärtsspiel beim Hagener SV nicht hängen lassen und einen souveränen 6 : 2-Erfolg eingefahren. Da Spitzenreiter MTV Tostedt sich seinerseits aber auch keine Blöße gab, können die Lilienthaler einen Spieltag vor Saisonende ihre Titelambitionen wohl endgültig begraben.

Der Frust über das nur knapp mit 3,5 : 4,5 verloren gegangene Gipfeltreffen vor zwei Wochen saß noch immer tief – und auch beim Drittletzten in Hagen entwickelte sich alles andere als ein "Wohlfühl"-Spieltag. Das lag weniger an der sportlichen Entwicklung des letzten Auswärtsspiels, sondern vielmehr an den Begleitumständen. Die Hagener tragen ihre Heimspiele nämlich im 1723 erbauten alten Pfarrhaus aus. "Ich habe noch nie in einem derart alten Gebäude Schach gespielt und möchte es auch nicht noch einmal machen", gab Detlef Pott zu Protokoll.

Nicht nur der Abteilungsvorsitzende, der in Hagen zum ersten Mal in dieser Saison selbst ans Brett musste, hatte so seine Probleme mit dem knarzenden Holzfußboden, der bei jeder noch so kleinen Bewegung störende Geräusche von sich gab. Sportlich hatten es die Lilienthaler mit der jüngsten Mannschaft der Landesliga Nord zu tun. Der Großteil der Hagener spielt auch noch erfolgreich in der Jugend-Bundesliga. Doch am vergangenen Sonntag musste sich der Nachwuchs (noch) hinten anstellen.

Lehrstunde von Genov

Auf den meisten Brettern hatten die Gäste keinerlei Probleme mit der jungen Garde. Beispielsweise Petar Genov, der Heiner Rieping an Brett 8 eine kostenlose Lehrstunde in Sachen Schach erteilte und kaum zwei Stunden zum Sieg benötigte. Nur kurze Zeit später war auch Erik Hoeksema mit Nikata Rau an Brett 2 fertig. Auch er spielte seinen jungen Kontrahenten regelrecht an die Wand und baute die Lilienthaler Führung auf 2:0 aus. Auf den anderen Brettern hielten sich die Hagener zwar etwas länger, echte Siegchancen hatten aber trotzdem nur die wenigsten.

So behielt an Brett 1 Tobias Jugelt gegen Kilian Böhling alles im Griff. „Mein Gegner hat schon in der Eröffnung ungenau gezogen“, berichtete Jugelt hinterher und hatte mit seiner geballten Erfahrung keinerlei Probleme, nach drei Stunden Spielzeit das 3:0 einzutüten. Ähnlich souverän ging am Ende auch die Partie an Brett 3 zu Ende, wo sich Vera Jürgens gegen Jannik Bach durchsetzte. Nach diesem 4:0 war der erste Verlustpunkt zwar zu verkraften, ärgerlich, weil unnötig war die Niederlage von Thomas Müller gegen Andreas Hoppe an Brett 6 aber trotzdem.

Der Lilienthaler war gut aus der Eröffnung gekommen und hatte danach lange Zeit leichte Vorteile gehabt – schenkte diese aber mit einem ungenauen Zug wieder her. Sein Gegner nutzte diese Unachtsamkeit gekonnt aus und kurze Zeit später gab Müller entnervt auf. Vielleicht hatte aber auch Hoppes ständiges Fußstampfen und Umrühren in der Kaffeetasse ein wenig Müllers Konzentration gestört. So war es jedenfalls Detlef Pott ergangen, der am Nebentisch saß und ebenfalls mit diesen "nervige Geräuschen" zu kämpfen hatte.

Vorher sicherte an Brett 4 aber Peter Jürgens gegen Balint Balazs ohne große Probleme den Siegpunkt zum zwischenzeitlichen 5:1. Und auch an Brett 5 nahm Gert Jan Timmerman die Hürde Paul Laubrock gekonnt, wehrte die späten Verzweiflungsangriffe seines Gegners problemlos ab und erhöhte auf 6:1. Somit war die Partie von Detlef Pott gegen den einzig älteren Hagener Akteur Karsten Bertram die letzte noch laufende Begegnung. Exakt 40 Züge lang wehrte sich der Lilienthaler gegen den als hohen Favoriten ans Brett gegangenen Bertram. Unter Zeitdruck machte Pott einen "suboptimalen Zug", der ihn letztlich das Spiel kostete. Nach 52 Zügen gab Pott schließlich auf. Am Sonntag, 15. April, empfangen die Lilienthaler nun im letzten Ligaspiel den SC Turm Lüneburg.