Harsefeld. Das teilte Harsefelds Sportlicher Leiter Alexander Martens mit. So hat nicht nur Geils seinen Vertrag frühzeitig um eine weitere Saison verlängert, sondern auch Co-Trainer Maxim Depperschmidt und Torwarttrainer Adrian Schulz.

Der TuS Harsefeld führt nach acht Spielen die Qualifikationsgruppe 2 der Landesliga Lüneburg mit 19 Punkten an, hat drei Punkte Vorsprung vor dem Zweiten Drochtersen/Assel II. Auf Rang drei folgt der SV Blau-Weiße Bornreihe mit 15 Zählern, der aber ein Spiel weniger ausgetragen hat. Als Spieler war Julian Geils selbst einige Jahre bei den „Moorteufeln“ aktiv gewesen. Die TuSG Ritterhude führte er als Spielertrainer und Coach schließlich von der Kreis- bis in die Landesliga, wo er nach einer Niederlagenserie im November 2018 zurücktrat. Für den TuS Harsefeld nimmt der in Schwanewede lebende 37-Jährige einen enormen Aufwand in Kauf, pendelt er doch im Normalfall mehrmals die Woche 200 Kilometer hin und zurück.