Unter dem Spielertrainer Sebastian Winckler (links/hier in einem Spiel gegen RW Cuxhaven) startet Bokel entspannt in die Saison. (Maass)

Bokel. Wenn man die letzte Saison des MTV Bokel in der Fußball-Bezirksliga 4 mit einem Wort beschreiben müsste, dann hieße das mit ziemlicher Sicherheit „turbulent“. Am Ende einer spannenden Spielzeit, die auch durch den doppelten Rücktritt von Trainer und Manager Marko Rebien geprägt war, erreichte man unter Udo Müller zwar noch den Klassenerhalt, dennoch trat Müller nach dem letzten Spiel zurück.

Nun hat Sebastian Winckler die Geschicke des Bezirksligisten übernommen und soll diesen als Spielertrainer in ruhigere Fahrwasser manövrieren. „Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es bei uns mal nicht so turbulent zugeht und wir den Klassenerhalt vielleicht ein paar Spieltage eher klarmachen können“, lacht der 27-jährige Neu-Coach.

Zwar weiß der langjährige Bokeler, dass dieses Unterfangen angesichts einer blutjungen Mannschaft nicht einfach wird, dennoch lebt er eine Gelassenheit vor, die dem pulsierenden Fußball-Verein vom Bätjerplatz nur gut tun kann.

„Ich mache mir und den Jungs keinen zu großen Druck, da wir wissen, dass das Talent bei den vielen jungen Spielern vorhanden ist. Sie brauchen aber Zeit und Vertrauen, um den Sprung in den Herrenbereich zu meistern, und beides werden wir ihnen geben. Dann werden sie sich auch positiv entwickeln, und über kurz oder lang wird sich die fußballerische Qualität durchsetzen“, so Winckler, der gleich fünf Neuzugänge aus dem Jugendbereich integrieren muss.

Gerade der Innenverteidiger Marcel Hamann hat sich dabei schnell zu einer festen Größe im Team etabliert, aber auch Moritz Schnabel oder Niko Sperl zeigen bereits gute Ansätze. Wenn dann die bewährten Stammkräfte ihre Leistungen abrufen können, glaubt Winckler an eine erfolgreiche Saison. Insbesondere die ansprechenden Auftritte im Pokalwettbewerb geben dabei auch allen Grund zur Hoffnung.

„Ich bin guter Dinge. Die ersten Testspiele waren zwar durchwachsen, aber im Pokal sah es dann schon deutlich besser aus. Gerade die erste Hälfte gegen Langen war richtig gut, und daran müssen wir anknüpfen“, weiß der spielende Coach. Der geht in seiner neuen Aufgabe, trotz mancher tiefgreifender Veränderung, schon voll auf. „Natürlich macht man sich viel mehr Gedanken, und die Belastung ist höher, aber das wollte ich ja auch so. Wichtig ist mir, dennoch meine Leistung als Spieler zu bringen“, so Winckler.

Ebenso wichtig ist es ihm aber auch, die Defensive, jahrelang die wohl größte Schwachstelle des MTV, zu stabilisieren. „Wir hatten immer große Schwierigkeiten in der Abwehr und haben viel zu viele einfache Gegentore kassiert. Da haben wir den Hebel angesetzt. Wir wollen aus einer sicheren Defensive kommen, in der die Absicherung stimmen muss. Vorne sind wir ohnehin immer für ein Tor gut“, hofft Winckler auf kompakte Auftritte seiner Mannschaft,

Als ebensolche soll sein Team aber auch abseits des Platzes auftreten: „Entscheidend ist, dass wir weiter zusammenwachsen. Auch vom Verein kriegen wir dabei eine tolle Unterstützung“, freut sich der Routinier über die derzeitige optimistische Stimmung. Damit diese nicht zu schnell verfliegt, wäre ein gelungener Einstand am Sonntag gegen den Aufsteiger aus Bliedersdorf mehr als wichtig. Das weiß auch Sebastian Winckler: „Das erste Spiel ist immer eine kleine Überraschung, da man nicht genau weiß, wo man steht. Natürlich brauche auch ich Ergebnisse, aber ich gehe trotzdem relativ entspannt an die Sache ran“, erklärt er. Dass es am Bätjerplatz in der neuen Bezirksliga-Saison nun aber langweilig wird, braucht man trotzdem nicht zu befürchten. „Ich erwarte eine spannende Runde. Oben werden drei bis vier Mannschaften um den Aufstieg spielen, der Rest ist so ziemlich auf Augenhöhe und wird bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen“, verspricht Sebastian Winckler.

Weitere Informationen

Neuzugänge: Marcel Hamann, Moritz Schnabel, Niko Sperl, Stefan Kühne, Till Alex Machreich (alle JFV Biber U19), Mirko Wellers (TSV Düring), Denis Berisha, Fabio Harlos (beide vereinslos)

Abgänge: Till Widetzki (TV Langen), Valeriy Abramov (Geestland)

Restkader: Joel Prehn, Sebastian Winckler, Alexander Fresen, Bennet Koschade, Björn Bedürftig, Sven Bedürftig, Björn Oldenstädt, Dustin von Döhlen, Jason Lehmkuhl, Julius Novarra, Kevin Lüdemann, Lukas Rademacher, Mika Tienken, Nino Tiedemann

Trainer: Detlef Zapp und Sebastian Winckler

Betreuer Jan-Luca Zapp, Detef Lüdemann

Meisterschaftsfavorit: ASC Cranz/Estebrügge

Saisonziel: Klassenerhalt