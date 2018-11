Mit vollem Eifer dabei: Andreas Rutz (links) vom VSK Osterholz-Scharmbeck lieferte mit seinem Team tolle Leistungen in der Handicapper-Konkurrenz ab. (Hans-Henning Hasselberg)

Für den FC Hambergen lohnte sich die kurze Anreise zum Fußball-Event in der Kreisstadt besonders. Der Verein stellte bei den Pfingstturnieren zwei der vier Turniersieger.

Insgesamt 32 Mannschaften gaben an beiden Spieltagen im Stadion Kostproben ihres Könnens ab. Jan Baumann verdiente sich als Stadionsprecher den besonderen Respekt des VSK Osterholz-Scharmbeck. „Das war eine große Geste dem Verein gegenüber“, lobte Spartenleiter Ralf Strömer. Jan Baumann reiste zum 20. Marktkauf-Cup extra aus seinem Ausbildungsort Kiel an. Der Helfer stellte dem Stelldichein der Nachwuchskicker ein erfreuliches Zeugnis aus. „Die Hamberger haben für ihr Alter wirklich guten Fußball gespielt. Es war eine runde Sache. Alle hatten ihren Spaß“, würdigte Baumann.

Der FC Hambergen räumte bei den Mini-Kickern und den F-Junioren ab. „Ich habe meinen Jungs das schon zugetraut. Die Spieler waren recht gut drauf“, sagte Betreuer Klaus Heinemeier nach dem Triumph bei den Mini-Kickern. Der SV Lilienthal-Falkenberg war dem Zebra-Nachwuchs lange Zeit auf den Fersen. Der FC Hambergen machte mit einem 2:0-Sieg im Direktvergleich alles klar. Die „Zebras“ liefen auch bei den F-Junioren Galopp. Der FC Hambergen behielt im Finale mit 1:0 gegen die TuSG Ritterhude die Oberhand. Tom Alberts erzielte den entscheidenden Treffer. „Das war cool“, strahlte der Matchwinner nach dem Finalerfolg. Silian Heinrich (FC Hambergen) überstand das Turnier ohne Gegentreffer.

Tim Völker (TuSG Ritterhude) musste ausgerechnet im Endspiel das erste Gegentor schlucken. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung“, überwog bei dem TuSG-Schlussmann trotz der Finalniederlage die Freude über eine ansprechende Darbietung. „Der Platz war gut. Das Wetter war gut. Die Spieler waren gut“, zeigte sich Trainer Klaus von Oesen (FC Hambergen) in mehrfacher Hinsicht begeistert vom 20. Marktkauf-Cup. Der VSK-Betreuer der U8-Junioren trug die Resultate beim F-Jugend-Wettbewerb mit Fassung. „Unser Ziel war es, kein Spiel zweistellig zu verlieren“, bekundete Michael Jänichen. Die Vorgabe des Betreuers setzte der Turnierzwölfte in die Tat um.

Viel Lob sprach während der Spiele auch der U9-Betreuer des VSK Osterholz-Scharmbeck seinen Schützlingen zu. „David, astrein. Klasse, VSK. Super“, sprudelte es da aus Jean-Marc Röhricht nach gelungenen Aktionen heraus. Hannes Samko hatte offenbar ganz gut zugehört. „Hannes, jetzt. Bombe“, forderte der Trainer seinen Spieler zum Abschluss auf. Hannes Samko beherzigte den Appell spontan mit einem Fernschusstor gegen den FC Worpswede. Der SV Lilienthal-Falkenberg marschierte bei den E-Junioren bis ins Finale. Dort hatte der favorisierte SV Werder Bremen mit 2:1 Toren das bessere Ende für sich. Linus Grün steuerte den Ehrentreffer für das Team von Thorsten Bergemann und Rolf Seiler bei. Viel Spaß entwickelten auch die Handicapper bei ihrem Turnier. „Es waren komplett spannende Spiele in einem ausgeglichenen Feld. Die Spieler haben wirklich gut zusammengespielt“, stellte Betreuer Jürgen Grimm (VSK Osterholz-Scharmbeck) fest. Der VSK Osterholz-Scharmbeck II lief der Konkurrenz bei dem Wettbewerb den Rang ab.

Tim Bormann glänzte im Rahmenprogramm (Opel-Pulling, Torwandschießen). Der Nachwuchsspieler des VSK Osterholz-Scharmbeck erzielte an der Torwand sagenhafte sechs Treffer. „Der 20. Marktkauf-Cup wurde aus der Sicht des Veranstalters zu einem schönen Erfolg. Strahlende Gesichter bei den Siegerehrungen – was will man mehr?“, brachte es VSK-Spartenleiter Ralf Strömer auf den Punkt.

Die Platzierungen Mini-Kicker: 1. FC Hambergen, 2. SV Lilienthal-Falkenberg, 3. JSG Wörpetal, 4. VSK Osterholz-Scharmbeck, 5. JSG Garlstedt/Heilshorn, 6. 1. FC Osterholz-Scharmbeck F-Junioren: 1. FC Hambergen, 2. TuSG Ritterhude, 3. JSG Meyenburg/Aschwarden, 4. FC Hansa Schwanewede, 5. SV Komet Pennigbüttel, 6. VSK Osterholz-Scharmbeck U9, 7. FC Worpswede, 8. ATSV Scharmbeckstotel, 9. JSG Gnarrenburg, 10. JSG Wörpetal, 11. JSG Garlstedt/Heilshorn, 12. VSK Osterholz-Scharmbeck U8 E-Junioren: 1. SV Werder Bremen, 2. SV Lilienthal-Falkenberg, 3. Blumenthaler SV, 4. TSV Lesum-Burgdamm, 5. SV Komet Pennigbüttel, 6. 1. FC Osterholz-Scharmbeck U11, 7. VSK Osterholz-Scharmbeck II, 8. VSK Osterholz-Scharmbeck I, 9. 1. FC Osterholz-Scharmbeck U10 Handicapper: 1. VSK Osterholz-Scharmbeck II, 2. SV Werder Bremen, 3. VSK Osterholz-Scharmbeck I, 4. TSV Achim, 5. OSC Bremerhaven RT