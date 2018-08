Erstmals gehen die TVL-Floorballer mit einem finnischen Trainer in eine Bundesliga-Spielzeit. Spartenvorstand Harm Otten (rechts) begrüßte Jesse Backman in Lilienthal. (FR)

Lilienthal. Lange war es ruhig gewesen rund um die Bundesliga-Floorballer des TV Lilienthal. Jetzt aber, zwei Wochen vor Start der neuen Bundesliga-Saison, melden sich die "Wölfe" zurück mit einer echten Hammernachricht. Eine, die in Floorballkreisen natürlich längst die Runde gemacht hat, nun aber vom Verein auch offiziell bestätigt wurde. Denn der dreimalige deutsche Vize-Meister hat einen neuen Trainer.

Erstmals gehen die Lilienthaler mit einem finnischen Coach in eine Bundesliga-Spielzeit. Jesse Backman ist nun der Chef im Wolfsrudel – und der 30-Jährige verfügt über eine ziemlich beeindruckende Vita. Backman hat bereits mehrere Herren-, Damen- und Jugendteams in Finnland betreut und wagte 2015 erstmals den Schritt ins Ausland. In Prag war er als Headcoach der Damenmannschaft und Leiter der Trainerweiterbildung des FBS Bohemians in der höchsten tschechischen Spielklasse angestellt. In der Saison 2015/2016 erreichte er mit seinem Team das Halbfinale und schied hier gegen den späteren Meister aus. Als Leiter der Trainerweiterbildung kümmerte er sich um die Ausbildung neuer und um die Weiterbildung der bereits angestellten Jugendtrainer. Nebenbei arbeitet Backman auch als freier Personaltrainer.

"Mit seinem professionellen Hintergrund wird er jede Menge neue Impulse in die Mannschaft, aber auch in die Abteilungsleitung bringen. Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr erfahren, sehr gut ausgebildet und sehr viel herumgekommen", erzählt André Heißenbüttel aus dem Spartenvorstand der Lilienthaler. "Jesse hat eine klare Vision von seinem Floorballspiel. Das hat er bereits mit der Trainingsstruktur in der Vorbereitung gezeigt", fügt Abteilungsvorstand Harm Otten hinzu. Bereits seit drei Wochen ist der neue Headcoach in Lilienthal, hat mittlerweile mit seiner Lebensgefährtin eine Wohnung in Borgfeld bezogen.

Bereits im Februar hatte der Verein zum ersten Mal Kontakt zu Backman aufgenommen. Die interne Lösung mit Mark-Oliver Bothe und Janos Bröker als Spielertrainer-Duo war von Anfang an nicht als Dauerlösung gedacht, wie Heißenbüttel verrät: "Wenn sich was ergeben hätte, dann hätten wir schon im vergangenen Winter einen neuen Trainer geholt. Doch spätestens zur neuen Saison wollten wir Janos und Olli wieder entlasten. Die beiden haben einen richtig tollen Job gemacht, aber es war natürlich auch eine unglaubliche Belastung."

Als der Kontakt zu Backman hergestellt war, übernahm Spieler Miro Siljamo den Part des Dolmetschers. Der Finne spielt bereits seit etlichen Jahren bei den "Wölfen" und war ein wichtiger Faktor im weiteren Verlauf der Verpflichtung. Im April war Backmann dann schon mal eine Woche zu Besuch, sah sich sein neues Team in den Play-off-Spielen an und übernahm sogar schon eine Trainingseinheit. "Der Eindruck war von Anfang an richtig positiv", so Heißenbüttel, der mit seinen Vorstandskollegen aber erst noch die ganzen Regularien zu klären hatte.

Backman bekommt nun als Trainer ein Honorar vom Verein, wird zudem auch als eine Art Jugendkoordinator die Nachwuchsteams des TVL betreuen. Darüber hinaus will sich Backman, der auch bereits erste Sätze deutsch spricht, noch einen regulären Job suchen. Auch hier will der Verein unter die Arme greifen. In erster Linie soll der neue Coach aber die "Wölfe" voranbringen. Noch weiter voran. Denn dass sich der Klub nach drei Vizemeistertiteln in Serie nun zufrieden zurücklehnt, ist mit der Verpflichtung eines solchen Floorball-Expertens als neuen Trainer sicherlich nicht zu befürchten.

Saisonstart am 8. September

Die komplette Vorbereitungszeit hat Backman bereits geplant, am vergangenen Wochenende stand der erste Härtefall beim RENEW-Cup in Wernigerode auf dem Programm. Mit zwei Siegen in der Vorrunde über die beiden Zweitligisten SSF Dragons Bonn (6:2) und Dümptener Füchse (10:2) schafften die Lilienthaler souverän den Sprung in die Finalrunde. Dort setzte es dann allerdings gegen beide Teams von Bundesliga-Konkurrent Red Devils Wernigerode Niederlagen (2:5 und 3:10). Am heutigen Sonnabend steht ein Testspiel bei Erstligist Schenefeld an, Sonntag wird noch mal gegen die eigene zweite Mannschaft von der SG Seebergen/Lilienthal unter Wettkampfbedingungen gespielt.

Am Sonnabend, 8. September, beginnt schließlich die neue Bundesliga-Spielzeit. Die "Wölfe" starten mit einem Heimspiel gegen den MFBC Leipzig (Anpfiff 18 Uhr) in die neue Saison. Spätestens dann wird auch das genaue Gesicht des Kaders feststehen. Dort gibt es nämlich derzeit noch ein bis zwei Fragezeichen, beispielsweise steht noch nicht fest, ob Mark-Oliver Bothe die Mannschaft studienbedingt verlassen wird. Dafür wird Janos Bröker dem Team erhalten bleiben "Zu 99 Prozent bleibt er", freut sich Heißenbüttel über die Zusage des großen Leistungsträgers. Dafür schmerzt der Abgang von Torben Kleinhans, der oftmals als sogenannter "aggresive leader" die Mannschaft in engen Spielen nach vorne gepeitscht hat. Der Stürmer absolviert derzeit ein Auslandssemester.

Dafür werden in den kommenden Tagen wohl noch zwei neue finnische Spieler vorgestellt. Zwar hat Jami Veijalainen den Verein verlassen, doch ein neuer Finne steht bereits in den Startlöchern. "Und ein zweiter finnischer Spieler ist gerade noch zum Probetraining bei uns", sagt André Heißenbüttel. Außerdem wird sich der junge Maximilian Spöhle, Bruder von Goalie Sebastian Spöhle, den Lilienthalern anschließen. Keine Frage: Es ist Bewegung im Wolfsrudel. Und die Fans der "Wölfe" werden mit Spannung beobachten, was Jesse Backman aus dieser verheißungsvollen Ausgangslage macht.